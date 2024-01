“O calçamento chegou e eu estou muito feliz”, diz moradora do Conjunto Novo

A Prefeitura de Mossoró, através do programa “Mossoró Realiza”, avança com pavimentação a paralelepípedo na rua Professora Maria Amélia, no conjunto Antônio do Rosário (Conjunto Novo), zona Leste, que está em fase de conclusão. Contribuindo também com o serviço de drenagem para escoamento da água no período de chuvas. Essa melhoria terá um impacto positivo na vida das pessoas que vivem no local.



Um problema de décadas, de sofrimento com lama e poeira, está chegando ao fim. “Estamos visitando duas obras em execução, o investimento é de R$ 5,5 milhões. Num total de 16 ruas calçadas, 12 já foram concluídas e entregues, duas iniciadas, a segunda delas é a que a gente está hoje, e mais duas a iniciar”, detalhou Josenildo Gomes, diretor executivo de Obras Viárias da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA).



A obra traz mais conforto e qualidade de vida para a comunidade. A ausência de pavimentação acarretava diversos transtornos sempre que chovia, relatou a dona de Jéssica Simone de Souza, moradora há 11 anos na comunidade, na rua Professora Maria Amélia.



“Antes aqui a gente vivia dentro da lama, a gente não podia sair de casa, quando chovia ficava um rio aqui na frente. Mas, graças a Deus, está uma beleza aqui com os nossos calçamentos. Eu agradeço muito a Deus e ao nosso prefeito, também, por ter se lembrado de nós. Há mais de 12 anos existe esse conjunto e nunca ninguém olhou para a gente. Graças a Deus, o calçamento chegou e eu estou muito feliz”, disse.