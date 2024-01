PF intercepta correspondência com haxixe de Curitiba para Mossoró

As encomendas contendo o material ilícito foram postadas, respectivamente, nas cidades de Curitiba/PR para Mossoró/RN; do Rio de Janeiro/RJ para Natal e de Natal para Florianópolis/SC, essa última, camuflada no interior de uma panela de pressão, numa frustrada tentativa de não ser detectada pelos cães. Somando as três porções, a droga pesou ao todo aproximadamente 260 gramas.

A Polícia Federal, com apoio da Área de Segurança dos Correios e da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ), apreendeu na última sexta-feira, 19/1, no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE), localizado na Rua dos Tororós, 141, bairro de Lagoa Nova, em Natal, três caixas de papelão subscritas para diferentes destinatários e que continham no seu interior porções de substâncias entorpecentes análogas ao haxixe. Não houve prisões.

A ação, que objetiva combater o tráfico de entorpecentes através do fluxo postal, aconteceu durante fiscalização de rotina que contou, também, com a utilização dos Cães Detectores de Drogas, Iron e Ice, do Canil da Polícia Federal.

As encomendas contendo o material ilícito foram postadas, respectivamente, nas cidades de Curitiba/PR para Mossoró/RN; do Rio de Janeiro/RJ para Natal e de Natal para Florianópolis/SC, essa última, camuflada no interior de uma panela de pressão, numa frustrada tentativa de não ser detectada pelos cães. Somando as três porções, a droga pesou ao todo aproximadamente 260 gramas.

Após encontrado, o haxixe foi levado para os devidos procedimentos de apreensão e perícia na Superintendência da PF, onde permanecerá em depósito aguardando decisão judicial para ser incinerado.

A PF vai instaurar inquérito policial e busca apurar as circunstâncias do fato, bem como investigar supostos envolvidos nessa ação criminosa.