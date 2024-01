Intercept Brasil revela assassino de Marielle delatado por Roni Lessa a PF

Conforme a reportagem, Roni Lessa, que é ex-PM miliciano no Estado do Rio de Janeiro ligado a família Bolsonaro, teria dito na Deleção Premiada a Polícia Federal, que o mandante do assassinato brutal da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, é o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e ex deputado Domingos Brazão, que nega o crime.

O Intecept Brasil revelou o nome delatado pelo ex-PM/miliciano Roni Lessa, como sendo o mandante da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no dia 14 de marco de 2018, no Estado do Rio de Janeiro.

O nome apontado na reportagem, que se baseia numa fonte ligada a investigação, é do Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ex-deputado Domingos Brazão. Não cita ser é o único mandante.

O Acordo de Delação Premiada está sendo negociado pela Polícia Federal há vários meses. No início de 2024, o ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou com certeza que o caso seria 100% esclarecido ainda no primeiro trimestre de 2023.

Por ser conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão tem foro privilegiado. Neste caso, o acordo de delação feito por Roni Lessa na Polícia Federal, precisa ser homologado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Lessa está preso desde 2019, acusado de ser o executor da vereadora Marielle e do motorista Anderson. E a PF tem certeza neste caso, porque quem dirigia o carro, Elcio Queiroz, que está preso, também fez delação premiada.

Ele detalhou o caso e entregou Roni Lessa. Os dois estão presos desde então. Com a delação premiada, caso se confirme no STJ, tende a levar o caso ao seu esclarecimento total, com a possível prisão dos criminosos.

O Intercept Brasil, além desta reportagem, tem outras 30 matérias informando sobre o caso Marielle Franco.

Confira reportagem do Intercept Brasil