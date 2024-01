Secretaria de saúde realizará “Dia D” de vacinação neste sábado (27) em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró está intensificando ações de prevenção às arboviroses e reforço à imunização. No projeto “Verão Protegido”, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoverá neste sábado (27), “Dia D” de vacinação, reforçando a importância da população se imunizar, mantendo atualizado o cartão de vacinas.



Esta ação do projeto “Verão Protegido” visa aumentar as coberturas vacinais no município com a ampliação da oferta de imunizantes em pontos estratégicos. Será realizado o reforço para atualização de vacinas contra a Covid-19; febre-amarela; meningite, conforme grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



As vacinas serão disponibilizadas nos seguintes locais: UBS Maria Soares da Costa, no bairro Alto de São Manoel (8h às 16h); UBS Dr. Chico Costa, no bairro Santo Antônio (8h às 16h); Partage Shopping (10h às 18h).



“Na oportunidade vamos oferecer todas as vacinas conforme as faixas etárias e o Calendário Nacional de Vacinação. Aproveite esse período para atualizar sua caderneta de vacina e fazer uma geral em sua casa para eliminar os focos de mosquito Aedes aegypti”, informou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.