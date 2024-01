AeC abre 500 vagas de emprego em Mossoró com contratação imediata

A AeC Contact Center está com 2.471 oportunidades de emprego para contratação imediata em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba. As vagas para operador de contact center são para as seguintes unidades: São Paulo (100), Belo Horizonte (500), Montes Claros (441), Mossoró (500), Arapiraca (600) e Campina Grande (330). Os interessados devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e noções básicas de informática.





Para concorrer a uma vaga, é necessário fazer o cadastro no site da empresa (sou.aec.com.br) e, se selecionado, participar da primeira etapa do recrutamento, que será uma prova on-line. Também é avaliada a capacidade do candidato de se comunicar bem. Não é necessária experiência na função. Além de remuneração compatível com o mercado, há benefícios como plano de saúde e odontológico. A contratação é imediata, e para mais informações os inscritos podem acionar o contato (31) 98201-5746.





A AeC é reconhecida como grande empregadora de jovens, muitos deles em busca do primeiro emprego; e de pessoas com mais de 60 anos. A companhia também tem uma política permanente de promoções internas. Só em 2023, 5.612 colaboradores foram promovidos de cargo em todo Brasil.



Sobre a AeC



A AeC está entre as empresas líderes na entrega de soluções de experiência do cliente e gestão de processos terceirizados. Servindo as principais marcas do mercado nacional, recebeu nos dois últimos anos o título de Empresa do Ano de BPO pela conceituada Frost & Sullivan. Líder também nas práticas de ESG, é reconhecida há oito anos consecutivos com o título de Melhor Empresa de Serviços pela Época Negócios 360°. Com um olhar inovador, o seu diferencial está no modo como integra o cuidado com as pessoas e aplica tecnologia de ponta em seus processos, como inteligência artificial, robotic process automation, serviços em nuvem e ferramentas de analytics e segurança. A AeC conta com 18 unidades distribuídas por 7 estados do país. É certificada pelo instituto Great Place to Work como uma das melhores empresas para trabalhar do país.