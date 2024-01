Carnaval 2024: rede elétrica dos principais polos da folia passa por inspeção no RN

Foram vistoriados postes, transformadores e altura dos cabos nas avenidas que se transformam nos principais endereços da folia em Natal, Parnamirim, Caicó, Tibau e Macau. O objetivo principal da inspeção é reforçar a segurança dos foliões e dos moradores do local, além de garantir a qualidade do fornecimento de energia para a festa.

A Neoenergia Cosern realizou uma série de inspeções termográficas na rede elétrica que atende os principais polos carnavalescos do Rio Grande do Norte na semana passada. Foram vistoriados postes, transformadores e altura dos cabos nas avenidas que se transformam nos principais endereços da folia em Natal (bairros de Petrópolis, Redinha, Centro, Ribeira e Ponta Negra), Parnamirim (Pirangi), Caicó, Tibau e Macau. O objetivo principal da inspeção é reforçar a segurança dos foliões e dos moradores do local, além de garantir a qualidade do fornecimento de energia para a festa.



“Até o início oficial do carnaval, dia 09 de fevereiro, equipes técnicas da concessionária ainda farão manutenções preventivas nos circuitos, além de novas vistorias para garantir o deslocamento de trios elétricos e a montagem de palcos em cada polo, respeitando a distância mínima de segurança da rede elétrica”, explica Osvaldo Tavares, Superintendente Técnico da Neoenergia Cosern.



Como funciona a inspeção por termovisão



A inspeção termográfica feita pelos técnicos da Neoenergia Cosern identifica a temperatura de cada objeto da rede elétrica naquele momento à medida que o automóvel circula pelas ruas e avenidas. Dentro do veículo, um técnico visualiza tudo com auxílio de um computador e de duas telas. Uma mostra as imagens do local e a outra revela os pontos quentes.



A inspeção também pode ser feita a pé com as câmeras portáteis, em locais onde o carro não consegue chegar. Os termovisores identificam exatamente onde está o problema, o que contribui no rendimento da equipe através do uso da tecnologia e a otimização da disponibilidade de energia para os clientes. Tudo é monitorado e interligado ao sistema de manutenção da distribuidora. Assim, é possível gerar um relatório para acompanhar a periodicidade das intervenções.