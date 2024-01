Carnaval de Apodi 2024: Acessos e locais das festas serão monitorados

O prefeito Alan Silveira disse que o município vai receber reforço de 130 homens e mulheres da Polícia Militar, além de equipes do Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual, que vão está fiscalizando os acessos e a BR 405, que corta a cidade durante todo o período do carnaval 2024, que contará com 22 bandas.

O prefeito Alan Silveira, de Apodi, informa que já definiu todo o esquema de segurança para quem vai brincar o Carnaval e também para quem vai ficar em casa. As entradas da cidade, assim como todas as áreas que vão acontecer festão serão monitoradas por câmeras.

Confira programação do Carnaval de Apodi 2024

“Acertamos com os detalhes com o Governo do Estado. Serão mais de 130 homens e mulheres da Polícia Militar no patrulhamento ostensivo a também plantões da Polícia Civil durante todo o Carnaval”, explica o prefeito Alan Silveira, que espera público recorde em 2024.

Para reforçar o trabalho da Polícia Militar, no trabalho ostensivo, o prefeito Alan Silveira destacou que a Prefeitura vai contratar mais de 50 seguranças privados. A meta é garantir a presença de profissionais de segurança em todos os pontos da cidade.

Ainda conforme o prefeito, os Bombeiros Militares, que ganharam base em Apodi há pouco tempo, vão está à disposição com viaturas de combate a incêndio e ambulância de resgate, com atenção voltada para Apodi, mas também para as rodovias que cortam a região.

Com relação ao trânsito, tanto com relação ao acesso à cidade de Apodi, como o trafego passando por dentro da cidade, o prefeito Alan Silveira disse que conversou com a Polícia Rodoviária Federal para controlar o trânsito na passagem dos trios e orientar os desvios.

Além da PRF, também vai estar presente a Polícia Rodoviária Estadual, patrulhando as principais rodovias de acesso à cidade de Apodi, para evitar exageros e principalmente embriaguez ao volante e, assim, evitar ocorrências de acidentes.

Abertura da festa

O prefeito Alan Silveira disse que a festa será aberta no dia 2, com a realização da “frevança”. Em seguida, no dia 7, haverá a festa da melhor idade. No dia 8, a sexta-feira que antecede o Carnaval, está previsto a festa das crianças. Do sábado em diante, a festa será para gente grande e vai até a noite de terça-feira, quando Biquini Cavadão sobe ao palco para encerrar os festejos de carnaval, que será animado por 22 bandas.