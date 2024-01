Tibau inicia asfaltamento de ruas e garante entrega antes do carnaval

Utilizando do asfalto concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), o trabalho vem para proporcionar mais segurança no trânsito, pelas ruas: 22 de Dezembro, Luiz Benedito, José Ferreira de Souza e na rua da Arabaiana. Esta ação se integra ao Programa Avança Tibau (PAT), prometendo melhorar a mobilidade urbana e garantir maior duração das vias, com previsão de conclusão até o Carnaval, conforme anunciado pela Secretária de Obras do município.