Simulação viária visa melhoria do trânsito na rotatória do Vuco-Vuco

Visando otimizar o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos, a Prefeitura de Mossoró iniciou nesta quarta-feira, 24, a simulação viária da rotatória do Mercado Vuco-Vuco, cruzamento da avenida Rio Branco com a rua Prudente de Morais. A ação tem como objetivo a realização de levantamento técnico com foco em adaptações e melhorias no tráfego do local.



A simulação segue até a sexta-feira, 26, e servirá para uma compreensão mais aprofundada do comportamento dos condutores, permitindo entender na prática o real funcionamento do local, levando em consideração vários fatores, como volume de veículos, velocidade, respeito preferencial e o perfil de deslocamento da população. A simulação surge como uma alternativa indispensável para análise e aprimoramento das necessidades da via.



“Nós já sabemos que a rotatória no formato que se encontra não atende às especificações da fluidez e também da garantia de segurança adequada da região. Sendo assim, fizemos um desenho técnico e se esse desenho técnico precisar de algum ajuste, nós vamos saber aqui na prática. Então posicionamos equipamentos de sinalização para simularmos as alterações físicas que serão feitas no trecho durante três dias, sendo monitorado por câmbio de segurança, drones, agentes de trânsito, equipe da engenharia viária e outros. E, nesse período (de três dias) vamos cruzar esse levantamento de dados com os dados que nós temos na secretaria para implantar de forma segura e satisfatória as adaptações nessa rotatória”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.

Durante esse período de simulação será possível identificar os principais pontos de adaptações. E, com base nas análises serão realizados alguns ajustes de sinalização e a melhoria geométrica dos trechos. A ação também permitirá colocar em prática o planejamento estratégico da secretaria, definindo as prioridades específicas para modernização da região.



Em paralelo a rotatória, a Prefeitura também está adequando o canteiro central da localidade com nivelamento da área, ampliação do espaço de mobilidade do pedestre e o aumento as vagas de estacionamento. Com isso, o município contribui ainda mais para o melhoramento do fluxo e a segurança das pessoas.

Com a mudança temporária no trecho, a população precisa se adequar e ficar atento a algumas recomendações, como a redução de velocidade, atenção no trecho diante às especificações que estão acontecendo. Em caso de dúvida ou necessidade, a população poderá entrar em contato com os agentes de trânsito através do número 156.



“Essa é uma obra importante, é uma avenida bastante movimentada no qual nós tínhamos vários problemas com essa rotatória, mas com as adaptações previstas, além desse novo canteiro central, aqui certamente vai ficar de boa qualidade. Além disso, vai haver um melhor tráfego de pedestres, mais estacionamento e, consequentemente, uma maior qualidade de vida. Portanto, a gente espera que brevemente esteja tudo pronto e a população possa utilizar dessa inovação”, destacou o secretário de Segurança, Defesa Civil e Trânsito, Walmary Costa.