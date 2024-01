Rio Grande do Norte promove destinos turísticos na FITUR em Madri, na Espanha

Dando início ao calendário de promoção turística, o estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur-RN) e a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur-RN), participa da Feira Internacional de Turismo (Fitur) de 24 a 28 de janeiro em Madri, Espanha. O evento é organizado pela Instituição de Feiras de Madrid (IFEMA).



Considerada uma das mais importantes feiras de turismo do mundo, a FITUR reúne representantes de mais de 100 países, visitantes em busca de conhecer o melhor de cada destino.



Durante a participação, que acontecerá no estande do Brasil/Embratur, o estado terá a oportunidade de fortalecer a parceria com o trade turístico europeu, incluindo companhias aéreas e atendimento ao público final, fortalecendo a imagem do destino e promovendo os segmentos de sol e praia, religioso, ecoturismo e aventura, luxo, esportes, história e cultural, MICE, casamento e LGBTQIAPN+ para o público presente.



“Para o Rio Grande do Norte, participar da Fitur é bem importante porque é uma feira que tem uma grande atuação no mercado ibero-americano, então é uma oportunidade para a gente ampliar nossa divulgação. Além de divulgar nos três primeiros dias junto ao público profissional, nos dias de público final, também teremos uma ação em parceria com a Embratur divulgando o nosso destino na loja El Corte Inglés.”, destaca a secretária de Turismo, Solange Portela. “Então vai ser um evento que temos boas expectativas, além de diversas agendas que faremos em paralelo com operadores, companhias aéreas pra incrementar o nosso turismo internacional”, complementa.



A inciativa da divulgação na loja El Corte Inglés, especialista em comercialização de produtos de departamento, é uma parceria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomercio RN) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RN).



A diretora-presidente da Emprotur-RN, Roberta Duarte, acrescenta que os destinos turísticos do Rio Grande do Norte vêm ganhando destaque entre os visitantes que elegeram a cidade de Natal como o lugar mais procurado no turismo de natureza, além de Pipa em primeiro lugar na busca de casais para a lua de mel. “Fortalecer o estado no mercado europeu é indispensável para o aumento de fluxo de turista”, reforça.



Somando a comitiva do estado, a Diretora do Seridó Geoparque Mundial da UNESCO, Janaína Medeiros, pela primeira vez estará presente no evento com espaço no estande da UNESCO Global Geoparks, reforçando as estratégias de posicionamento do território e do estado a nível mundial.