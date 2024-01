Contribuinte mossoroense pode retirar boleto do IPTU sem sair de casa

Para acessar o boleto, o contribuinte deve acessar o site: contribuinte.mossoro.rn.gov.br, clicar no menu IPTU e informar o número do sequencial do imóvel ou inscrição imobiliária. “Você (contribuinte) pode pedir o seu IPTU sem sair de casa. O contribuinte pode acessar o Portal do Contribuinte clicando no meu IPTU ano 2024, informar o sequencial do imóvel, que é o número do cadastro do imóvel aqui na Secretaria da Fazenda”, explicou o titular da Sefaz, Edilson Júnior. Caso não disponha no momento destas informações, o contribuinte poderá entrar em contato com o WhatsApp da Secretaria da Fazenda (9 8827 4890) ou se deslocar à sede da Sefaz.

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) explica para o contribuinte mossoroense como retirar o boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sem sair de casa. A Prefeitura de Mossoró disponibiliza o documento no Portal do Contribuinte.



Para acessar o boleto, o contribuinte deve acessar o site: contribuinte.mossoro.rn.gov.br, clicar no menu IPTU e informar o número do sequencial do imóvel ou inscrição imobiliária. “Você (contribuinte) pode pedir o seu IPTU sem sair de casa. O contribuinte pode acessar o Portal do Contribuinte clicando no meu IPTU ano 2024, informar o sequencial do imóvel, que é o número do cadastro do imóvel aqui na Secretaria da Fazenda”, explicou o titular da Sefaz, Edilson Júnior.



Caso não disponha no momento destas informações, o contribuinte poderá entrar em contato com o WhatsApp da Secretaria da Fazenda (9 8827 4890) ou se deslocar à sede da Sefaz, localizada na avenida Alberto Maranhão, 1180, Centro. “Caso não esteja com o sequencial do imóvel em mãos no momento, o contribuinte pode optar em entrar no WhatsApp da Secretaria da Fazenda”, frisou.



A Sefaz lembra que pelo quarto ano consecutivo o município de Mossoró aplica o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para o contribuinte que realizar o pagamento do tributo em parcela única. A medida é concedida somente para o contribuinte adimplente e com o cadastro atualizado perante a Secretaria da Fazenda. O primeiro vencimento é para o dia 29 de fevereiro de 2024.



CONFIRA CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DO IPTU 2024:



1ª quota/quota única – 29 de fevereiro de 2024



2ª quota – 29 de março de 2024



3ª quota – 30 de abril de 2024



4ª quota – 31 de maio de 2024



5ª quota – 28 de junho de 2024



6ª quota – 31 de julho de 2024



7ª quota – 30 de agosto de 2024



8ª quota – 27 de setembro de 2024