Cinthia se reúne com o Comandante PM e garante segurança do Carnaval de Grossos

a prefeita Cinthia Sonale se reuniu com o Comandante Geral da Polícia Militar do RN, o Coronel Alarico Azevedo. Na oportunidade, a gestora reafirmou a parceria com o Governo do Estado e a corporação no sentido de garantir a segurança no município durante o período carnavalesco. “Colocamo-nos à disposição para oferecer todo o suporte logístico e de alimentação para os policiais que atuarão ao longo dos 7 dias de festa na nossa cidade”, declarou a Chefe do Executivo grossense.

A ampliação do efetivo policial e a contratação de agentes privados de segurança também integram o rol de medidas adotadas pelos governos estadual e municipal com vistas à folia de momo na urbe salineira.