Bloco Alô Frida sai às ruas de Mossoró pelo 10º ano na quinta 8 de fevereiro

O bloco feminista Alô Frida que há dez anos percorre o corredor cultural sempre nas quintas feiras que antecede o carnaval, mantém a tradição. Na quinta, 08 de fevereiro, a folia sem machismo, sem racismo e sem lgbtfobia, se concentrará a partir das 19h, em frente ao Boteco do China, na praça de convivência, de onde sairá pelas ruas com muito frevo da banda Pode Inté For. A festa terminará com show da cantora mossoroense Renata Falcão.



Na sua décima edição, o Alô Frida homenageia a liderança da Marcha Mundial das Mulheres, Nalu Faria, que fez sua passagem em outubro do ano passado: “Nalu é uma referência feminista nacional e internacional, uma grande lutadora do feminismo popular, perto da vida real, para mudar concretamente a vida das mulheres. Ela esteve presencialmente no nosso bloco no primeiro ano, 2015, e em 2017. Mas sua liderança nunca nos faltou. Dizer Nalu Faria presente é uma forma de reafirmar que seguiremos a sua luta, alegria e irreverência, até que todas sejamos livres”, diz Rejane Medeiros, do Centro Feminista 8 de Março, uma das organizadoras do bloco.



Além da homenagem à Nalu, o bloco traz um diferencial pra avenida, um encontro de bonecas gigantes: “Antes da boneca da Frida, muitas outras bonecas e bonecos fizeram o carnaval de Mossoró mas encontram muita dificuldade pra seguir fazendo a alegria. Falta incentivo à cultura popular mossoroense. Como forma de dizer que o carnaval popular vive e resiste na nossa cidade, reuniremos diversas bonecas e bonecos gigantes, um grande encontro que, com certeza, fará dessa nossa folia ainda mais plural e especial! Por um mundo em que o povo e as mulheres possam brincar o carnaval!”, diz Pluvia Oliveira, da Marcha Mundial das Mulheres e coordenação do Alô Frida.



O evento é gratuito, aberto a todos os públicos, e conta com o apoio do Centro Feminista 8 de Março, Marcha Mundial das Mulheres, Boteco do China, Associação Cutural Monxorós é o mandato da deputada estadual Isolda Dantas que afirma: “Com o Alô Frida a gente chama a sociedade pro debate da igualdade, do respeito, e também pro direito à cultura popular na cidade. São dez anos que nos orgulhamos de fazer parte desta folia”.



O bloco possui uma camiseta - não obrigatória para os foliões - mas quem compra ajuda para que a festa aconteça. A camiseta custa 25,00. E esse ano tem novidade: uma pochete personalizada com a mesma arte do bloco, tambem 25,00. Quem quiser, pode conferir no instagram @blocoalofrida e para adquirir, fala com Juçara pelo 84988801250