MCJ 2024:Prefeitura e Comando da PMRN discutem segurança do evento

O planejamento para o “Mossoró Cidade Junina” 2024 segue acontecendo, em um trabalho integrado que busca garantir mais uma vez o sucesso do São João mais cultural do mundo. Nesta terça-feira (23), foram iniciadas as reuniões preparatórias visando a definição do esquema de segurança do evento. O comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), coronel Alarico Azevedo, foi recepcionado no Palácio da Resistência pelo prefeito Allyson Bezerra e pelo secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, coronel Walmary Costa.



“Já estamos trabalhando no ‘Mossoró Cidade Junina’ 2024, tanto na parte do projeto em si, na formatação da programação, como também da segurança. Recebemos o comandante da PMRN, coronel Alarico, juntamente com toda a cúpula da Polícia Militar, e iniciamos os trabalhos. A segurança do ‘Mossoró Cidade Junina’ é uma das prioridades que nós temos desde que assumimos a gestão. Agora começamos já bem cedo esse trabalho. Foi uma reunião muito positiva, já traçando várias ações”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra.



Em 2023, a Prefeitura de Mossoró ampliou o esquema de segurança do evento e nenhuma ocorrência de natureza grave foi registrada durante os 22 dias de festa. A Central de Videomonitoramento, montada pelo município, proporcionou agilidade e eficiência no atendimento à população. Mais de 70 câmeras, incluindo o sistema de reconhecimento facial, foram utilizadas para acompanhar, em tempo real, de forma simultânea, todos os polos. Foi o maior monitoramento e integração das forças de segurança da história do “Mossoró Cidade Junina”.



Forças de segurança do Estado e do município contribuíram para o sucesso do evento. Participaram ativamente da festa a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, agentes municipais de Trânsito, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário e a 3ª Companhia do Batalhão de Policiamento Ambiental.



As noites de shows na Estação das Artes, maior polo do “Mossoró Cidade Junina”, foram marcadas por grandes atrações e também pela tranquilidade. Diariamente, o grande efetivo, com mais de 700 agentes mobilizados, garantiu a segurança da festa.