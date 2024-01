Vereador Marckuty solicita estrutura para a zona rural de 12 municípios do Oeste Potiguar

O vereador Aislan Marckuty Vieira de Freitas, de Mossoró-RN, presidente do Polo de Irrigação Sustentável do Oeste Potiguar, solicitou três rodovias, tratores, caminhões, câmaras frias, kits de irrigação, perfuração de poços e até casas de farinha para desenvolver, de forma sustentável, a região de Mossoró e outros 11 municípios próximos.

O vereador Aislan Marckuty Vieira de Freitas, de Mossoró-RN, presidente do Polo de Irrigação Sustentável do Oeste Potiguar, se reuniu nesta quarta-feira, 24, com o ministro Waldez Gois, da Integração e Desenvolvimento Regional, ocasião que apresentou as demandas de Mossoró e outros 11 municípios da região no que se refere a produção irrigada.

Há poucas semanas, o Polo de Irrigação Sustentável do Oeste Potiguar foi oficialmente reconhecido pelo Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, para receber ações de implementação da Política Nacional de Irrigação.

Este polo, alcança os municípios de Mossoró, Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Areia Branca, Serra do Mel, Grossos, Tibau, Upanema, Felipe Guerra, Caraúbas, Baraúna. Destaca-se nacionalmente na produção da fruticultura de grandes agricultores até pequenos produtores.

No Rio Grande do Norte, ao todo, já existe uma área irrigada de 57 mil hectares e com potencial para avançar, pelo menos, em outros 47 mil hectares. Esta produção rural, para o Ministério do Desenvolvimento, é crucial para produzir alimentos para os brasileiros.

O polo surgiu muito em função de um solo de fértil, isolação adequada, lençol freático grande, e o importante suporte de conhecimento agronômico desenvolvido e compartilhado pela Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) aos produtores da região.

Para melhorar a produção com sustentabilidade, o documento apresentado por Aislan Markuty, pede que o Governo Federal perfure pelo menos mais 20 poços e estruture com energia solar. No caso da Maísa, já existem as cisternas que podem ser utilizadas.

Outra importante demanda, é referente a logística. Aislan Markuty defendeu que o Governo Federal faça a Estrada do Cajueiro (BR 437), interligando as BRs 405 e 116 (Jucuri, em Mossoró, a Tabuleiro do Norte-CE). Retiraria caminhões carregados de frutas e também de sal de dentro de cidades como Apodi, Itaú, São Francisco do Oeste e Pau dos Ferros.

O vereador também destaca a necessidade de o Governo Federal concluir a Estrada do Mel, interligando Tibau e Baraúna, que tem cerca de 50 km. Bem como, é pauta essencial aos pequenos produtores da região, a construção dos 31 km de acesso da cidade de Mossoró ao Polo de Alagoinha. Esta rodovia passa em frente a Fazenda Experimental da UFERSA.

No documento, o vereador destacou que solicitou também pelo menos 300 kits de irrigação, compostos por mangueiras, aspersores, microaspersores, gotejadores e outros acessórios que auxiliam no processo de irrigação das diversas culturas da região.

Está no pedido do vereador mossoroenses, pelo menos 10 tratores, dois caminhões com câmaras frias para transporte de polpas de frutas e dois caminhões baús e a instalação de 20 câmaras frias de 50 mil quilos cada, com estruturas de painéis solares. “É para transportar a produção de forma devida, mantendo a qualidade dos produtos”, destaca o vereador.

Para o beneficiamento da mandioca, Markuty pediu ao ministro que fossem construídas seis casas de farinhas fixas e uma móvel. Esta unidade móvel, poderia servir como um centro de treinamento para os agricultores aprenderem como beneficiar a mandioca e agregar valores.

O presidente do Polo de Irrigação Sustentável do Oeste Potiguar entende que estes investimentos solicitados, associado com a disposição de trabalho dos pequenos e grandes agricultores da região, será crucial para o desenvolvimento econômico, social e também de preservação ambiental no território dos 12 municípios do Polo.