Sindicalista diz que importa mão de obra para construção civil de Mossoró

Segundo Biró, devido à falta de quem trabalhe nas obras públicas e privadas que estão em andamento em Mossoró, ele está chamando gente de cidades do Ceará e da Paraíba. Ele disse que vai conversar com o prefeito Allyson Bezerra para formar pedreiros e serventes.

O município de Mossoró está importando mão de obra até de outros estados para trabalhar na construção civil de Mossoró, que segundo o presidente do Sindicato da Construção Civil, Francisco Neves, “nunca esteve tão aquecido quanto está agora”.

Biró, como é conhecido o representante dos trabalhadores da construção civil de Mossoró, afirmou que a quantidade de obras que estão em andamento na cidade, tanto públicas como do setor privado, fez com que faltasse profissionais para este setor.

Para atender de imediato a demanda do setor, Biró disse que está buscando trabalhadores para a construção civil em Mossoró em cidades do Ceará e também da Paraíba. Mesmo importando mão de obra, o sindicalista disse que falta quem trabalhe nestas obras.

Na construção civil privada, existe vários condomínios em andamento e outros sendo projetados para serem construídos na cidade. No setor público, a Prefeitura Municipal contratou uma série de obras em praças, ruas e novos prédios públicos.

Uma saída, para atender ao crescimento do setor, Biró disse que é capacitar mão de obra para trabalhar na construção civil. Disse que vai procurar o prefeito Allyson Bezerra para conversar sobre a possibilidade da Prefeitura de Mossoró oferecer este curso de pedreiro e servente.

O Painel de Empregos, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), oferta, nesta quinta-feira (25), 383 vagas de trabalho. As oportunidades são para pessoas que residem em Mossoró. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam estar cadastrados no Painel de Empregos.



Confira as vagas de emprego ofertadas:



OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA



ASSISTENTE OPERACIONAL



ESTOQUISTA



VENDEDOR EXTERNO



CONTÍNUO



INSTALADOR



AUXILIAR ADMINISTRATIVO



CUMIM



SUPERVISOR COMERCIAL EXTERNO



VENDEDOR EXTERNO DE PLANO FUNERAL



AJUDANTE DE PEDREIRO



SUPERVISOR DE VENDAS



VENDEDOR DE MARKETING DIGITAL



MARCENEIRO



SUPERVISOR OPERACIONAL



VENDEDOR



SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO



GERENTE DE LOJA



CARPINTEIRO



ATENDENTE



VENDEDOR(A)



TÉCNICO EM MECÂNICA



AUXILIAR DE COZINHA



CORTADOR DE FRIOS



ATENDENTE DE BALCÃO DE CANTINA



PROFESSORA



VENDEDOR INTERNO



TELEVENDAS



VENDEDOR EXTERNO DE ÓPTICA



BALCONISTA DE PADARIA



Cada cargo tem pré-requisitos específicos que podem ser consultados no site www.prefeiturademossoro.com.br, na aba “Painel de Empregos”. A lista de vagas de emprego é atualizada diariamente pela Sedint. As vagas são destinadas aos trabalhadores que moram em Mossoró.



Os trabalhadores precisam estar cadastrados na Sedint para serem encaminhados aos processos de seleção das empresas e instituições parceiras. A inscrição pode ser feita on-line, na própria página do Painel de Empregos.