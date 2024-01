Detran realiza mutirão de testes práticos nos dias 02 e 03 de fevereiro em Mossoró

Para participar do mutirão, é necessário que o candidato faça o Agendamento antecipado no Portal de Serviços do Detran. Este é o primeiro mutirão de testes práticos do ano realizado em Mossoró, e permitirá que os candidatos façam a avaliação com mais celeridade, reduzindo a espera para conclusão do processo de Primeira Habilitação. Os exames ocorrerão das 8h às 14h, na sede do Detran Mossoró, no Terminal Rodoviário, e vai atender moradores de Mossoró e municípios vizinhos.

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) vai realizar um mutirão de exames práticos de direção veicular nos dias 02 e 03 de fevereiro, em Mossoró. Nos dois dias de prova, serão disponibilizadas 740 vagas para avaliar os candidatos que desejam retirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas Categorias A e B. O agendamento já está aberto no Portal de Serviços do Detran (https://portal.detran.rn.gov.br).



Para participar do mutirão, é necessário que o candidato faça o Agendamento antecipado no Portal de Serviços do Detran. O usuário deve acessar o Portal, com login e senha e clicar no botão “Agendamentos”. Em seguida, escolher a opção “Habilitação”, e selecionar “Mutirão CNH”, indicar o serviço para a categoria de Habilitação pretendida “A” ou “B”, marcar o local de atendimento como “Mossoró– Setor de Habilitação” e agendar para uma das datas oferecidas.



Este é o primeiro mutirão de testes práticos do ano realizado em Mossoró, e permitirá que os candidatos façam a avaliação com mais celeridade, reduzindo a espera para conclusão do processo de Primeira Habilitação. Os exames ocorrerão das 8h às 14h, no Detran de Mossoró, situado na Avenida Wilson Rosado, 38 (BR-304 - Terminal Rodoviário de Mossoró), e vai atender moradores de Mossoró e municípios vizinhos.



Os exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) são feitos em veículos disponibilizados pelo Detran. A prova prática de direção é exigida na última fase para tirar a CNH, sendo aplicada para quem está apto nos exames médico e psicológico, e que concluiu as aulas teóricas e práticas. Para ser aprovado, o candidato não pode cometer falta eliminatória e a soma dos pontos negativos deve ser menor que três.