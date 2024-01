Preço da gasolina sobe R$ 0,15 na refinaria Clara Camarão

O preço da gasolina aumentou novamente na refinaria Clara Camarão, em Guamaré. Nesta quinta-feira (25) a 3R Petroleum elevou o preço do combustível de R$ 3,008 para R$ 3,153. A petroleira já havia promovido um reajuste de 15 centavos na semana passada.



Com essa alteração, o preço praticado na refinaria está R$ 0,44 mais alto em comparação com o valor cobrado pela Petrobras no terminal de Cabedelo-PB. Na Paraíba, o litro do combustível vendido às distribuidoras está em R$ 2,709.



No entanto, o Diesel A S500 permaneceu sem alteração na refinaria Clara Camarão, mantendo-se em R$ 3,597 o litro nesta quinta-feira.