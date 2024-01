Festival “A Praia é para Todos” acontece no próximo domingo (28) em Tibau

A inclusão vai invadir a praia. No próximo domingo (28), acontecerá a primeira edição do Festival “A Praia é para Todos”, iniciativa que teve início como um projeto, mas que cresceu e agora contará com uma ampla programação totalmente voltada às Pessoas com Deficiência (PcD). As atividades serão realizadas na Praia das Emanuelas, em Tibau, em frente à barraca Beach Sea, a partir das 8h, se estendo ao longo de todo o dia.



São esperadas mais de 600 pessoas, de diferentes cidades potiguares. Já estão confirmadas, por exemplo, comitivas de municípios como Paraú, Campo Grande, Governador Dix-sept Rosado, Apodi, Baraúna, Olho D’água dos Borges, Caraúbas e Mossoró.



O público terá à disposição atividades como banho assistido com equipamentos adaptados, fit dance, música com os cantores André da Mata e Caroline Melo, práticas esportivas, jogos cognitivos, espaço para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre outras ações inclusivas. A realização é do Fórum de Mulheres com Deficiência de Mossoró e Região, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, e com articulação do ativista social e ex-vereador Petras Vinícius.



“Com o apoio de pessoas que acreditam na inclusão como política de transformação social, o projeto ‘A Praia é para Todos’ se transforma agora em um grande festival, com uma programação diversa, ampla, pensada e preparada da melhor maneira para atender a todos. Além do banho assistido, contaremos também com muitas outras atividades, preenchendo de alegria e animação a Praia das Emanuelas”, pontuou o articulador.



Petras ainda destaca o apoio da Prefeitura de Mossoró na realização do evento. “Pela primeira vez, teremos oito ônibus saindo de Mossoró, com suporte da gestão municipal, permitindo que pessoas de diferentes instituições participem deste momento tão aguardado por todos. Será uma linda festa, um festival que ficará marcado na memória para sempre”, relatou.



O Festival “A Praia é para Todos” conta ainda com o apoio da Prefeitura de Tibau, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, Uern, Centro Cognitivo de Mossoró, TCM, Lume Indústria, Rede A Construtora, Mizu, Atacadão dos Ferros, Clínica Equilíbrio, Beach Sea, Life Aparelhos Auditivos, JPatrício Metais, Rotary Club Tibau, Farmafórmula, Castel, Cacim, Vale Norte, Sadef/RN, Cidade Verde - Casa Nova e Mzk Arquitetura, Design e Engenharia.



“Precisamos reforçar também a importância da parceria sempre frutífera com as instituições que defendem os direitos das pessoas com deficiência. Sem elas, o festival não seria possível. Agradecemos, de coração, todo o apoio da ADEFIM, Centro de Reabilitação, AMOR, ASMOR, APDA, AFATA, APAE, AAPD, Famílias que Lutam e Mulheres em Ação”, finalizou Petras Vinícius