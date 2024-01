Prefeitura de Serra do Mel promove melhorias e conscientização na Vila Piauí

Secretarias de Recursos Hídricos, Infraestrutura e Meio Ambiente, estiveram na Vila Piauí, na Serra do Mel, para discutir melhorias no abastecimento de água e promover conscientização sobre questões ambientais Durante a reunião, representantes da secretarias dialogaram com os moradores sobre estratégias para aprimorar o fornecimento de água na região, enfatizando a importância do uso consciente desse recurso essencial. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Meio Ambiente abordou questões relacionadas às queimadas e à correta disposição do lixo, visando preservar o ambiente local.

Nesta quinta-feira (25) a Prefeitura de Serra do Mel, por meio das Secretarias de Recursos Hídricos, Infraestrutura e Meio Ambiente, esteve na Vila Piauí para discutir melhorias no abastecimento de água e promover conscientização sobre questões ambientais.



Durante a reunião, representantes da secretarias dialogaram com os moradores sobre estratégias para aprimorar o fornecimento de água na região, enfatizando a importância do uso consciente desse recurso essencial.



Ao mesmo tempo, a Secretaria de Meio Ambiente abordou questões relacionadas às queimadas e à correta disposição do lixo, visando preservar o ambiente local.



A secretaria de Infraestrutura destacou as obras realizadas pela prefeitura na comunidade e ressaltou a importância da colaboração da população para garantir o adequado abastecimento de água.



Além disso, enfatizou a necessidade da remoção de entulhos e galhos de poda para manter a limpeza e a segurança do ambiente.



A iniciativa visa fortalecer a relação entre o poder público e a comunidade, buscando soluções conjuntas para melhorar a qualidade de vida dos moradores da Vila Piauí e promover a preservação do meio ambiente.



A Prefeitura de Serra do Mel reafirma seu compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento sustentável de todas as localidades do município.