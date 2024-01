Mossoró é uma das 19 cidades do RN indicadas para iniciar vacinação contra Dengue

Mossoró é um dos municípios contemplados com as doses que, segundo o Ministério da Saúde, serão direcionadas inicialmente para adolescentes de de 10 a 14 anos por estarem entre o público com maior número de internações pela doença. O coordenador de imunizações de Mossoró, Etevaldo Lima disse que aguarda a nota técnica do Ministério da saúde para das inicio a logística de vacinação no município. A vacinação tem previsão de começar no mês de fevereiro, mas dependerá da disponibilização de doses. As primeiras unidades, chegaram ao país no último fim de semana e a previsão é que o volume total de vacinas compradas sejam entregues até dezembro.