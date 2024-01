Presidente da CAERN diz que está dando atenção especial a Mossoró

Segundo Roberto Sérgio Linhares, após concluir a perfuração de um novo poço ao lado do Poço 6 ¨, que perdeu produtividade no bairro Nova Betânia, a sonda retornará ao Bairro Rincão, para concluir os trabalhos que já começou. Espera que isto ocorra em 45 dias. Nos dois novos poços serão investidos R$ 14, 8 milhões. Com relação ao poço no bairro Aeroporto, Roberto Sérgio disse que já está sendo licitado. O investimento total superam R$ 200 milhões.

O Diretor da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), Roberto Sérgio Linhares, anunciou nesta sexta-feira (26) que a companhia está dando atenção especial na renovação da infraestrutura e no planejamento do esgotamento sanitário de Mossoró.

Nesta semana, a empresa precisou realocar uma sonda de perfuração, que estava no Rincão, para perfurar um novo poço, junto ao antigo P6, no Nova Betânia. Já que o P6 teve a vazão reduzida. O P11, no Abolição I, também está passando por uma recuperação.

Segundo Roberto Linhares, após concluir a perfuração de um novo poço no Nova Betânia, o equipamento retornará ao Rincão, o tempo estimado é de 45 dias. Que atenderá a Zona Leste da cidade.

A Companhia também está em fase de licitação de um novo poço para Mossoró. Nos dois novos poços serão investidos R$ 14, 8 milhões.

Roberto destaca também que será licitado um novo poço para a região do Aeroporto, que será instalado na Quixabeirinha (Aeroporto II), melhorando o abastecimento de água para os moradores.



"Mais do que nunca vamos precisar da conclusão das obras da Adutora Apodi Mossoró. Atualmente é a Adutora Jerônimo Rosado que está contribuindo com o abastecimento da cidade, mas a Adutora Apodi Mossoró será o que chamamos de redenção hídrica da cidade. As obras estão em andamento e os investimentos no abastecimento na capital do Semiárido superam os R$ 200 milhões”, frisou o diretor.

A Caern disse que trabalha em parceria com a Prefeitura Municipal de Mossoró. Na próxima quarta-feira (31) haverá uma reunião de alinhamento, para discutir o atendimento pleno da população.

A população tem acesso 24h aos canais de atendimento da Companhia. A orientação é que situações prolongadas de desabastecimento sejam registradas através dos canais oficiais para análise e providências. Os canais são: Teleatendimento 115, App Caern Mobile, Agência Virtual em Caern.com.br ou pelo WhatsApp 84 98118-8400.