Festival Food & Jazz 2024 anuncia datas do circuito gastronômico e musical em Mossoró, Caicó e Natal

O festival proporcionará uma experiência sensorial única, destacando o jazz brasileiro, a cadência nordestina e a alta gastronomia do país. Inspirado no legado de Luís da Câmara Cascudo, renomado folclorista e autor de "História da Alimentação no Brasil", o evento homenageará as raízes indígenas, africanas e europeias presentes na culinária brasileira. Em Mossoró o evento acontece de 29 de fevereiro a 9 de março transformando a cidade em um palco gastronômico e musical.

O Circuito Food & Jazz está de volta em 2024 prometendo uma experiência única que combina a riqueza da gastronomia brasileira com as vibrantes notas do jazz. Transformando Mossoró em um palco gastronômico e musical, o evento ocorrerá de 29 de fevereiro a 9 de março, celebrando o melhor da cultura local. Em Caicó, o evento acontece de 21 a 30 de março e em Natal de 11 a 20 de abril.



O festival proporcionará uma experiência sensorial única, destacando o jazz brasileiro, a cadência nordestina e a alta gastronomia do país. Inspirado no legado de Luís da Câmara Cascudo, renomado folclorista e autor de "História da Alimentação no Brasil", o evento homenageará as raízes indígenas, africanas e europeias presentes na culinária brasileira.

O Circuito Food & Jazz 2024 contará com apresentações de pratos e drinques exclusivos, oficinas, street band, shows e muito mais.As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link da bio do perfil @foodjazzbrasil no Instagram.

A realização do evento é de Juçara Figueiredo Produções, com o patrocínio da Coca Cola, através da Lei Câmara Cascudo, do Governo do Estado do RN, e o apoio da Abrasel no RN e da Intertv Cabugi.