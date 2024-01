37 alunos da rede municipal aprovados no IF; 13 da Escola Manoel Assis

Os estudantes aprovados no processo seletivo do IF para 2024 contaram que o programa Caminho do IF, desenvolvido pelos professores na Escola Municipal Manoel Assis, foi crucial na preparação para o exame de acesso ao instituto federal. Confira lista de aprovados.

37 estudantes da rede municipal de ensino foram aprovados no Exame de Seleção 2024 para cursar o segundo grau no Instituto Federal de Educação (IF), de Mossoró-RN.

A Escola Municipal Manoel Professor Assis, localizado no bairro Doze Anos, em Mossoró, conseguiu aprovar 13 destes 36 alunos que vão cursar o ensino médio na instituição federal.

Para ampliar as chances de seus alunos ingressarem no IF, os professores criaram o projeto “Caminho do IF”. Segundo os estudantes, esta orientação foi fundamental na aprovação.

Segundo os alunos, através deste programa, os professores davam aulas no contra turno, uma espécie de cursinho interno com aulas de reforço para o Exame de Seleção do IF.

Entre os alunos da Escola Municipal Prof. Manoel Assis que aproveitaram as aulas de reforço e conquistaram uma vaga numa das melhores escolas do Estado, está a estudante Ana Lívia.

“Eu fiquei muito feliz. Apesar de ter estudado bastante, eu não acreditei quando vi meu nome. Vai ser uma ótima experiência, com muitas oportunidades. É ótimo sentir isso”, disse.

Ana Lívia vai cursar eletrotécnica. Outra aluna que ficou entre os primeiros para Eletrotécnica é Haissa Vitória, que se sente muito feliz com o resultado obtido por ela e os coletas.

“A gente sempre tem na cabeça que não é suficiente para aquilo, mas com todos os professores ao nosso redor, a gente se sente muita acolhida”, pontuou a jovem.

Já Nícolas Natan conseguiu alcançar o segundo lugar para o Curso de Informática. Ele fala do apoio dos professores Niltomar, Paula Priscila, Débora Praxedes.

Os pais dos alunos, também festejaram o resultado. A dona de casa Socorro Silva em especial. Ela é mãe de Néfi Araújo, que ficou em primeiro lugar em Mecânica.

Ela disse que o filho é autista, muito dedicado, que realizou um sonho, graças ao esforço dele, conseguiu ingressar no IF. “Estou muito feliz, muito realizada”, diz.

Outra mãe que também ficou muito feliz foi Jackeline Lima. Ela é mãe de Alexis Gurgel, também aprovado em Mecânica (2º lugar). Ela destaca a preparação do seu filho.

Para o professor Pablo Moura, de Língua Portuguesa, a aprovação expressiva é reflexo de um trabalho coletivo. “Um trabalho não só de dentro de sala de aula, mas também com o projeto ”A Caminho do IF”, reflexo de um projeto de doutorado também que corroborou bastante para a redação. É uma felicidade ver em cada mãe, em cada pai, em cada feedback, em cada mensagem, tanto do corpo docente como dos familiares, ver que eles compreendem a importância da realização desse sonho”, relatou.

Supervisora da Escola Manoel Assis, Marilza Fernandes também celebra a conquista dos alunos. “São sementes plantadas, e hoje a gente colhe os frutos dessas sementes. Todos nós estamos aqui para contribuir, e essa junção traz esse resultado maravilhoso. Tivemos também os aulões no teatro, que foram bem ricos. Aqui a gente faz uma caravana, incentiva, vai com o grupo, entra no ônibus com os alunos. É uma festa. A gente faz aquilo que seja agradável, festivo, para, no final, colher esse fruto tão maravilhoso que é essa aprovação”, concluiu.

Relação dos aprovados na Escola Manoel Assis:

. ANA LÍVIA DA COSTA GURGEL (Eletrotécnica)

. HAISSA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA (Eletrotécnica)

. JÚLIA MIRELLY CÂNDIDO COSTA (Eletrotécnica)

. ANTÔNIO JONATHAN GOMES SILVA (Informática)

. EDUARDO ALVES (Informática)

. JÚLIA FERNANDES CÂNDIDO (Informática)

. NIKOLAS NATHAN MONTEIRO DE FREITAS (Informática)

. PEDRO DAVI DE SOUSA ERNESTO (Informática)

. ALÉXIS GURGEL NETO (Mecânica)

. NÉFI SILVA TORRES DE ARAÚJO (Mecânica)

. DAVI DANTAS DE SOUSA (Meio Ambiente)

. JOÃO GABRIEL DA SILVA MAIA (Meio Ambiente)

. VITÓRIA JHOANNY SILVA MORAIS (Meio Ambiente)

Rede Municipal tem 37 aprovados no total

No total, a Rede Municipal de Ensino de Mossoró obteve 37 aprovações no Exame de Seleção 2024 para o IFRN, um crescimento de 75% em relação ao ano passado. Estudantes de 13 escolas alcançaram êxito em cinco cursos: Edificações, Informática, Eletrotécnica, Meio Ambiente e Mecânica.

Entre os aprovados, 18 alunos conquistaram o 1º lugar em suas respectivas listas de ingresso, quantitativo também expressivamente maior do que o registrado em 2023, quando cinco alunos figuraram na primeira colocação em suas listas de ingresso, um aumento de 260%.