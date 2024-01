Petrobras conclui poço no Pitu e Prates comemora recorde em valor de mercado

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em resumo de um ano de gestão, escreveu: A Petrobras atingiu o maior valor de mercado da sua história. Consolidamos os resultados da nova estratégia de preços, atingimos excelentes números de produção no pré-sal e de processamento no refino. Conseguimos aumentar a perspectiva de investimentos totais da Petrobras para os próximos cinco anos, com responsabilidade, foco na disciplina de capital e compromisso de manter o endividamento sob controle". A sonda agora vai perfura ro segundo poço da Margem Equatorial no Litoral do Rio Grande do Norte.

A Petrobras informa que concluiu a perfuração do poço exploratório de Pitu Oeste, na Bacia Potiguar, na Margem Equatorial. A companhia comunicou à ANP que identificou presença de hidrocarboneto, porém ainda inconclusivo quanto à viabilidade econômica.

O poço integra a concessão BM-POT-17 e está localizado em águas profundas a 52 km da costa do Rio Grande do Norte e representa o início das operações da companhia na Margem Equatorial, que vai do Rio Grande do Norte ao Pará.

Representa, também, a mudança de gestão da Petrobras, que antes trabalhava o desinvestimento, o desmonte da estrutura, as privatizações de suas subsidiárias e refinarias, inclusive unidades estratégicas para a economia brasileira, como a RLAM, na Bahia, e a Isac Sabá, do Amazonas. Neste dia 26, inclusive, completa um ano que Jean Paul Terra Prates assumiu a maior estatal brasileira, que hoje comemora o quinto título de melhor companhia petrolífera do mundo e também festeja o recorde em seu valor de mercado: 525,6bi.

O próprio presidente, Jean Paul Prates, resume no antigo Twitter o que fez em um ano de trabalho na Petrobras e sinaliza as perspectivas futuras para o Brasil.





Ao mudar a política de gestão da Petrobras, ampliando seu leque de investimentos, em especial pensando na transição energética, missão que recebeu do presidente Luis Inácio Lula da Silva, Jean Paul Prates colocou o Nordeste na mira de investimento da companhia, abrindo o escritório para energias renováveis em Natal e perfurando, com muita responsabilidade ambiental, o poço exploratório na costa dos municípios de Icapuí–CE, Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue e outros.

Após conclui o primeiro poço, a Petrobras dará continuidade à pesquisa exploratória na região e planeja para fevereiro a segunda perfuração na Bacia Potiguar, no poço Anhangá, na concessão POT-M-762, a 79km da costa do estado do Rio Grande do Norte e próximo ao poço Pitu Oeste.

A partir de estudos complementares, a companhia pretende obter mais informações geológicas da área para avaliar o potencial dos reservatórios e direcionar as próximas atividades exploratórias na área.

A perfuração do poço exploratório em Pitu Oeste foi concluída com total segurança, dentro dos mais rigorosos protocolos de operação em águas profundas, o que reafirma que a Petrobras está preparada para realizar com total responsabilidade atividades na Margem Equatorial.

A companhia reforça seus valores de respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente e continuará executando todas as operações seguindo rigorosamente as normas de segurança operacional e as boas práticas de relacionamento social, buscando sempre se comprometer a atuar com segurança e total respeito e cuidado com o meio ambiente e com a população da região.