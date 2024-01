Prouni 2024: Inscrições começam nesta segunda- feira (29) e seguem até dia 1º de fevereiro

As inscrições para a primeira edição do Prouni 2024 começam nesta segunda (29). Os interessados podem se inscrever até a próxima quinta-feira, 1º de fevereiro, no site do programa. Para fazer a inscrição no ProUni 2024, primeiro os estudantes deverão ingressar na conta gov.br. Em seguida, deve-se clicar na página do ProUni. Serão 406 mil bolsas em 15 mil cursos ofertados em 1.028 universidades particulares do Brasil.

O Ministério da Educação (MEC) iniciou nesta segunda- feira (29),

o prazo de inscrições para a primeira edição de 2024 do ProUni. Os interessados podem se inscrever até a próxima quinta-feira, 1º de fevereiro, no site do programa.



Para fazer a inscrição no Programa Universidade para Todos (ProUni) 2024, primeiro os estudantes deverão ingressar na conta gov.br. Em seguida, deve-se clicar na página do ProUni.



Segundo as regras do ProUni, o candidato deve escolher até duas opções de curso de graduação e mudar as escolhas dentro do prazo de inscrições.



O ProUni 2024 oferece bolsas de estudo em universidades particulares a estudantes que fizeram o Enem 2022 ou Enem 2023. Mas, para participar, o candidato precisa ter tirado notas acima de 450 pontos nas provas objetivas e não ter zerado a redação do exame educacional.



O programa do MEC oferece bolsas integrais (100%) ou parciais (50%). Para concorrer é necessário atender critério de renda.



Bolsas integrais ProUni 2024: estudantes com renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo.



Bolsas parciais ProUni 2024: estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos.



Serão 406 mil bolsas em 15 mil cursos ofertados em 1.028 universidades particulares do Brasil.