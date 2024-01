2º Feirão de Empregabilidade vai disponibilizar 800 vagas de trabalho em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró estará realizando no dia 6 de fevereiro próximo, o “2º Feirão da Empregabilidade”, na Estação das Artes Elizeu Ventania, com a organização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT). O primeiro Feirão aconteceu em agosto de 2023, oportunizando mais gerações de emprego à população.



Titular da pasta, Frank Felisardo destaca a importância da parceria entre a Prefeitura com as empresas parceiras, para o fortalecimento do desenvolvimento econômico de Mossoró.



“Estamos felizes em iniciar o ano de 2024 realizando mais um “Feirão da Empregabilidade”. Essa ação vem fortalecer o desenvolvimento econômico da nossa cidade, no incremento de novas contratações e o aumento de recursos circulando no município. É uma grande oportunidade para aqueles que têm interesse em conseguir um espaço no mercado de trabalho e iniciar o ano com um novo emprego. Estaremos com uma equipe montada, em parceria com várias empresas, para receber todos interessados”, declarou.



O evento acontecerá das 8h às 16h, ofertando aos mossoroenses muitas vagas de empregos em diversas áreas. Atualmente, o Painel de Empregos conta 351 empresas parceiras disponibilizando oportunidades de emprego.