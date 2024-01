Após simulação viária, obra da rotatória do Vuco-Vuco começa nesta segunda-feira, 29

As atividades de readequação e modernização dos trechos que compreende a avenida Rio Branco com a rua Prudente de Morais visam dar maior mobilidade e segurança ao trânsito local. As melhorias serão percebidas desde a ampliação da rotatória, com as readequações geométricas, sinalizações e ordenamento do local, até as melhorias de acessibilidade, dada através da estruturação do canteiro central. Além disso, haverá também ampliação nas vagas de estacionamento e outros. Desta forma, além de melhorar a mobilidade, a Prefeitura também estará proporcionando mais qualidade de vida e segurança para as pessoas.

Após estudo técnico e simulações realizadas pela Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), a Prefeitura de Mossoró iniciará nesta segunda-feira (29) as obras da rotatória do Vuco-Vuco. As atividades de readequação e modernização dos trechos que compreende a avenida Rio Branco com a rua Prudente de Morais visam dar maior mobilidade e segurança ao trânsito local.



“O período de simulação foi um sucesso naquilo que foi o desenho técnico, juntamente com os dados coletados no local, agora é realmente partir para a obra. Essa obra é muito importante nessa região, portanto a partir desta segunda-feira começaremos as intervenções, estando o cruzamento da Prudente Morais com a avenida Rio Branco interditado. Faremos uma área de proteção para iniciar a obra”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana, Luís Correia.



Com a obra em andamento, é importante que o condutor fique alerta e se atente para as principais recomendações como, baixa velocidade e se possível evitar o local. Quem costuma trafegar pela rua Prudente Morais cruzando pela avenida Rio Branco (usando a rotatória), precisará buscar rotas alternativas. E, em caso de dúvida ou necessidade, a população poderá entrar em contato com as equipes de trânsito através do 156. A ligação é gratuita.