Mossoró Limpa: maquinas trabalham na limpeza do canal do bairro Paredões

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) realizou no último sábado (27) uma importante ação de limpeza no canal localizado na rua Anatália de Melo Alves, bairro Paredões. O objetivo da intervenção foi garantir a desobstrução do canal e melhorar a fluidez da água, evitando possíveis enchentes e alagamentos na região.



A limpeza foi realizada de forma eficiente, contando com a participação de uma equipe especializada em manejo de resíduos sólidos.



“Ao remover os resíduos acumulados, evita-se o acúmulo de lixo e detritos, o que contribui para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida da população local. Além disso, a limpeza do canal também é importante para a preservação do meio ambiente, uma vez que evita a contaminação da água e protege os habitats naturais”, destaca Miguel Rogério, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

“A Semurb continua comprometida em realizar intervenções como essa, visando sempre o bem-estar da comunidade e a melhoria da infraestrutura urbana da cidade. Por meio do trabalho conjunto de diversas equipes e da conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental é possível criar um ambiente mais sustentável e saudável para todos”, concluiu Miguel Rogério.