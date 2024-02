Meteorologista Gilmar Bristot explica chuva de gelo no Oeste do RN

O Fenômeno meteorológico aconteceu na tarde desta segunda-feira na região Seridó e Oeste do Rio Grande do Norte. Segundo o especialista, devido à formação de grandes nuvens nestas regiões. Os moradores ficam admirados com a chuva de pedras de gelo, acompanhada de rajadas de ventos e trovoadas intensas.

O meteorologista Gilmar Bristot, da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte (Emparn), explica que chuva de granizo e as trovoadas com rajadas de ventos ocorrem devido à formação de nuvens de grande extensão na região.



As chuvas com trovadas, rajadas de ventos e gelo aconteceu na tarde desta segunda-feira, 29, em municípios da região Seridó e do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Os moradores destas regiões que gravaram o fenômeno falaram que nunca haviam visto.

“As pedras são do tamanho de uma pedra de baladeira. Faz tempo que eu não via isso aqui. Tá chovendo gelo gente!”, diz um dos populares que gravaram a chuva de granizo de gelo em Almino Afonso. Também em Almino Afonso, uma rajada de vento derrubou telhados.

O mesmo também foi registrado por motoristas na região de Jucurutu. Nesta região, o motorista Thiago Martins, de Mossoró, disse que ficou assustado com o impacto das pedras de gelo atingindo o para-brisa do carro e parou até a chuva passar.