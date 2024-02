Fátima assume Consórcio Nordeste e abre discussão sobre Fundo da Caatinga e PAC

Fátima Bezerra recebe o cargo de seu antecessor, João Azevedo, governador da Paraíba. Participarão do evento os nove governadores e governadoras da região, dentre outras autoridades. Além da posse de Fátima Bezerra, outras pautas serão discutidas durante a Assembleia Geral. Entre elas, é possível destacar a proposta para instalação do Comitê Científico de Emergências Climáticas, o Fundo Caatinga, e um monitoramento do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

Natal foi a cidade escolhida para a realização da Assembleia Geral dos Governadores e Governadoras do Nordeste, no dia 31 de janeiro, a partir das 8h30, no Centro de Convenções, Via Costeira (avenida Sen. Dinarte Medeiros Mariz). É lá que a atual governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, tomará posse como presidenta do Consórcio Nordeste.

Fátima Bezerra recebe o cargo de seu antecessor, João Azevedo, governador da Paraíba. Participarão do evento os nove governadores e governadoras da região, dentre outras autoridades.

Além da posse de Fátima Bezerra, outras pautas serão discutidas durante a Assembleia Geral. Entre elas, é possível destacar a proposta para instalação do Comitê Científico de Emergências Climáticas, o Fundo Caatinga, e um monitoramento do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).





TRANSMISSÃO

A assembleia Geral dos Governadores e Governadoras do Nordeste será transmitida através do link abaixo:

▶️ Link da transmissão para a imprensa: https://youtube.com/live/Vp9rarP4R0U?feature=share





SERVIÇO:





O que: Assembleia Geral dos Governadores e Governadoras do Nordeste

Data: 31 de janeiro (quarta-feira)

Horário: a partir de 8:30





8:30 - Início da Cerimonia de Posse

10:00 - Início da Assembleia Geral de Governadores e Governadoras do Nordeste

10:00 - Início das Câmaras Temáticas de Saúde, Segurança e Educação

13:00 - Previsão de Encerramento da Assembleia Geral dos Governadores e Governadoras do Nordeste

Local: Centro de Convenções, Via Costeira (avenida Sen. Dinarte Medeiros Mariz); Ponta Negra, Natal - RN