Allyson recebe Zenaide em visita a seis obras em Mossoró-RN

A senadora Zenaide Maia cumpre agenda em Mossoró ao lado do prefeito Allyson Bezerra, vereadores, secretários municipais e da população, nessa quinta-feira (01). A informação foi confirmada pelo prefeito Allyson em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje na ondas do Rádio, pela rádio Difusora de Mossoró.

A vinda da senadora será para realizar uma visita a seis obras no município que tem recursos da parlamentar.

“Um dia importante amanhã, Senadora que tem ajudado Mossoró, tem contribuído com Mossoró, inclusive disponibilizou o seu partido PSD, para que a gente pudesse fazer um trabalho no tocante as eleições desse ano, e vamos visitar seis obras que tem a participação direta de Zenaide, é uma senadora parceira de Mossoró”, disse o prefeito.

A agenda começa às 8h com a visita as obras da UBS do bairro Nova Mossoró, em seguida a comitiva do prefeito e da senadora seguem para o Parque Universitário, onde visitam a obra de mais uma UBS, na sequencia se dirigem as obras de construção de três Centros de Atenção Pisocossocial (CAPS) um no Abolição II e dois no bairro Nova Bethânia. A vista finaliza na zona rural de Mossoró, na comunidade do Hipólito onde está sendo construindo uma Unidade Básica de Saúde.

A parceria entre a senadora Zenaide e o prefeito Allyson, vem trazendo benefícios para o município com emendas parlamentares, destinadas em especial para Saúde e assistência social.