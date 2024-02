Prefeitura e clubes de futebol municipais discutem projeto de novo estádio

A Prefeitura Municipal de Mossoró realizou nesta terça-feira (30), a primeira reunião da comissão de projetos estratégicos sobre o plano de necessidade para um novo estádio em Mossoró. O objetivo é que seja construído um estádio a partir da permuta do Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão.



O encontro entre técnicos do município e representantes dos clubes Potiguar e Baraúnas teve como finalidade avançar nas discussões acerca das demandas do novo estádio multiúso.



Para avançar e chegar à fase da elaboração do projeto é preciso entender as necessidades dos desportistas mossoroenses. Durante o encontro, foram apresentadas algumas sugestões quanto às estruturas essenciais para o novo equipamento esportivo. A ideia é que a nova arena esportiva possa atender, além do futebol, atividades físicas, esportivas, recreativas e de lazer.



Alexandro Tavares, presidente do Potiguar, destacou o novo momento que vive o futebol da cidade com atenção especial e grande apoio da Prefeitura de Mossoró. “Um encontro para ficar na história. A gente agradece demais pelo convite aos clubes para participarem desse momento histórico do futebol do Rio Grande do Norte. O futebol de Mossoró está marcado em todo o RN, com o novo estádio esperamos o público de volta ao futebol. A Prefeitura municipalizou o estádio, agora outro grande passo é a permuta. Estamos aqui para ajudar, dar nossa opinião no que é melhor para os desportistas”, disse ele.



“É muito importante consultar os clubes de Mossoró. A reunião foi muito produtiva, a ideia que temos quanto clube de futebol casa com a ideia da secretaria e da Prefeitura”, pontuou Bárbara Freitas, representante do Baraúnas.



“Este é mais um passo importante para o caminho da permuta do nosso estádio. Ouvir os clubes e suas sugestões foi essencial para continuarmos construindo o plano de necessidades. Nossa ideia é em breve apresentar à população, com transparência, com seriedade, pelo que será o futuro do esporte de Mossoró”, frisou Larissa Maciel, secretária de Esporte e Juventude.



Estiveram presentes à reunião Larissa Maciel, secretária de Esporte; Alexandro Tavares, presidente do Potiguar; Bárbara Freitas, representante do Baraúnas; Thiago Marques, secretário de Governo; Kadson Eduardo, secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão; Luana Lorena, secretária de Administração; e Almir Mariano, secretário de Programas e Projetos Estratégicos.