Prefeitura estuda plano de ação para recuperação do Rio Apodi/Mossoró

O prefeito Allyson Bezerra conduziu na tarde desta quarta-feira (31), no Palácio da Resistência, importante reunião em que o tema central foi o Rio Mossoró. Na ocasião, o gestor convidou técnicos de instituições de ensino como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN) para a construção de um plano de ação e proteção do rio que corta a cidade.



Allyson anunciou a criação de uma comissão para discutir o tema e convidou as instituições de ensino a fazer parte desse grupo, para que as resoluções sejam definidas em conjunto.



“O objetivo do encontro foi debater possíveis soluções para a problemática do Rio Mossoró, que é histórica. Precisamos agir no combate às causas da poluição e promover a sua revitalização, para isso é fundamental a parceria com as instituições”, disse Allyson.



A reunião contou com a presença dos professores Jean Leite (IFRN), Rodrigo Guimarães e Welka Prestes (Uern), além de secretários municipais como Almir Mariano (Programas e Projetos Estratégicos), Miguel Rogério (Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos), Rodrigo Lima (Infraestrutura) e Thiago Marques (Governo).



A importância do engajamento da população no processo de preservação do Rio Mossoró também foi reforçada durante o encontro, como destaca o prefeito Allyson. "Esse é um trabalho que precisa acontecer de forma integrada, com o apoio fundamental da população, o envolvimento direto da nossa equipe técnica e a colaboração das demais instituições", finalizou.