Prefeitura de Mossoró reúne instituições para discutir modelo de funcionamento do Cetec

Com o objetivo de debater o tema, o prefeito Allyson Bezerra recebeu na tarde desta quarta-feira (31), no Palácio da Resistência, sede do Poder Executivo municipal, representantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) e de instituições que compõem o Sistema S (Sebrae, Senai, Sesc, Sesi e Senac).

A proposta apresentada pela Prefeitura é que, ao mesmo tempo em que as obras do Cetec avancem, o modelo de funcionamento, com escolha de cursos, grade curricular e demais serviços que serão ofertados no espaço, seja definido. A licitação do Centro, cujo investimento total, entre obra e equipamentos de última geração, é superior a R$ 15 milhões, está em fase final.



“O Cetec é o maior investimento em uma obra de educação de toda a nossa história. A gente chamou as instituições agora, porque a obra está na fase final da licitação e antes que ela seja entregue, nós já estamos discutindo toda a grade curricular, os cursos que vão ser ofertados, como vai ser a gestão. É um planejamento feito com muita antecedência”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra.

O secretário municipal de Educação, professor Marcos Oliveira, também reforça a importância desse trabalho colaborativo. “A ideia é que cada uma dessas instituições possa contribuir para a construção desse projeto, que é um projeto que pensa a educação tecnológica desde aquela criança da mais tenra idade até o idoso. Muitas ideias já estão sendo amadurecidas”, destacou o secretário, acrescentando:



“Além disso, o Cetec deve também fomentar algo extremamente importante, que é o empreendedorismo inovador, o desenvolvimento de startups. Nós teremos um ecossistema de desenvolvimento tecnológico que vai potencializar cada vez mais essa característica de Mossoró, essa característica de ser uma cidade de produção do conhecimento”, frisou.

A reitora da Uern, professora Cícilia Maia, elogiou a proposta apresentada pela Prefeitura. “Tivemos a oportunidade de estar junto com outras instituições de ensino aqui e eu já quero parabenizar a Prefeitura por fazer esse momento acontecer, um centro tecnológico onde vai pensar desde a tecnologia para crianças até os idosos. Para nós, enquanto Uern, é um prazer somar forças nesse centro, porque temos a certeza que desenvolvendo pessoas a gente desenvolve uma cidade, a gente desenvolve a região e desenvolve, assim, o país”, disse.



Diretor da unidade do Senai em Mossoró, Emery Costa Júnior afirma este é o início de um grande projeto. “A Prefeitura de Mossoró nos pediu apoio para essa formação desde o conceito pedagógico. O Senai é a maior escola privada da América Latina e tem total condições de apoiar a Prefeitura na formação de mão de obra para a população, e principalmente para fomentar a indústria do estado”, comentou.

Gerente do escritório do Sebrae em Mossoró, Paulo Miranda reforça a importância do Cetec para o município. “É um marco histórico para a cidade, para o Rio Grande do Norte, ter um centro de formação, de inovação, tecnologia, porque isso pode representar uma alavancagem na formação de mão de obra em uma das temáticas que é mais demandada pelo mundo todo. Mossoró sai na frente, se destacando no RN, e esperamos que o Sebrae consiga contribuir, principalmente formando o comportamento empreendedor para estes que vão receber uma formação tecnológica”.

Gerente do Senac Mossoró, Benjamim Garcia aponta o que representa o Cetec para a cidade. “O Cetec vai representar um elo de transformação tecnológica e também de qualificação profissional. Eu acredito muito na ideia do Centro, porque vai ser a instituição que vai formar a mão de obra para o mercado. O que foi discutido hoje está muito alinhado com a necessidade da formação profissional com a necessidade de mercado. O Sistema Fecomércio está à disposição. Somos parceiros desse projeto”, finalizou.



SOBRE O CETEC

O Cetec, que levará o nome de Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, será construído em terreno localizado na avenida Rio Branco, bairro Santo Antônio, nas proximidades do Centro Especializado de Reabilitação (CER) Benômia Maria Rebouças. A obra está sendo viabilizada por meio dos programas “Mossoró Realiza” e “Mossoró Cidade Educação”.



Ocupando uma área construída de 3,3 mil m², o Cetec possuirá quatro blocos, com espaços como salas de programação, incubadoras de empresas, central de processamento de dados, sala de multimeios, robótica, capacitação, sala de solda, coworking, biblioteca, auditórios, entre outros. O Centro contará com energia solar e ainda ambientes de apoio universitário, espaços de convivência e estacionamento, inclusive adaptado para Pessoas com Deficiência (PcD).