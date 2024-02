Presidente da CAERN promete "realidade" diferente no final de março

O diretor-presidente da Caern, Roberto Sérgio Linhares, e a equipe diretiva da empresa estatal, se reuniram com o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra e apresentou ações práticas que estão sendo executadas como a recuperação de poços e a perfuração de novos poços. “No mês de março, no final de março, nós teremos uma realidade diferente de abastecimento em Mossoró, um avanço significativo para isso, com a continuidade da obra da adutora, que será a solução para o médio prazo, para abril, de 2025, quando Mossoró estará no melhor dos mundos em termos de abastecimento”, disse o diretor.

A Prefeitura de Mossoró voltou a se reunir com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), buscando soluções para a problemática do abastecimento na segunda maior cidade do estado, debatendo ainda pontos relacionados ao Fundo de Saneamento e liberação de terreno para andamento das obras da adutora Apodi-Mossoró. O prefeito Allyson Bezerra recebeu, mais uma vez, no Palácio da Resistência, o diretor-presidente da Caern, Roberto Sérgio Linhares, e a equipe diretiva da empresa estatal.



"Apresentei para o presidente da Caern os apelos de toda a população, de todas as regiões da cidade de Mossoró. A gente está vivendo um momento crítico na nossa história, no tocante a desabastecimento. Tratamos também a respeito das obras que a Caern está planejando fazer, e necessita de um terreno, que vamos fazer a liberação. Toda a parte documental já está sendo finalizada”, afirmou o prefeito.



O diretor-presidente da Caern, Roberto Sérgio Linhares, também fez um balanço da reunião. “Foram discutidos temas importantíssimos. Trouxemos aqui o que a gente está fazendo na prática, como a recuperação de poços, a perfuração de novos poços, para que a gente possa ter já no mês de março, no final de março, uma realidade diferente de abastecimento em Mossoró. Com certeza o que foi tratado aqui hoje já vai dar um avanço significativo para isso, porque resolvemos a continuidade da obra da adutora, que será a solução para o médio prazo, para abril, de 2025, quando Mossoró estará no melhor dos mundos em termos de abastecimento”, relatou.



Participaram da reunião secretários municipais, assessores, supervisores e gerentes da Caern, além de membros e da diretora-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mossoró (AGRM), Carolyne Oliveira. A autarquia municipal também esteve entre os pontos da pauta da reunião.