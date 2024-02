Detran alerta para golpes de sites e e-mails falsos oferecendo descontos em taxas

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) alerta os condutores que vão quitar taxas referentes ao Licenciamento e IPVA do veículo sobre a existência de e-mails e sites falsos simulando a página do Detran. Ao acessar esses links, o cidadão é direcionado para um endereço no qual são gerados boletos fraudulentos para pagamento das taxas com desconto. Nessa época, com o início do Calendário de Licenciamento e IPVA, é comum aparecerem alguns golpes prometendo descontos com benefícios que não existem.



A Ouvidoria do Detran/RN tem recebido relatos de golpes por e-mail solicitando pagamento por Pix. Outra modalidade utilizada pelos criminosos e registrada na Ouvidoria é imitar o layout do site do Detran, inclusive disponibilizando uma área para cidadão informar placa e Renavam do veículo. Ao informar os dados, são gerados descontos e boletos falsificados. Algumas páginas fakes são patrocinadas e aparecem em destaque nos buscadores (exemplo: Bing, Google) ao se digitar “detran rn” no campo de pesquisa.



A orientação do Departamento de Trânsito é que, quem caiu em algum tipo de golpe, registre Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. O órgão informa que já acionou a Polícia para comunicar sobre as denúncias que tem recebido pela Ouvidoria, por meio e-mail ouvidoria@detran.rn.gov.br, ou Plataforma Fala.BR (www.gov.br/cgu/pt-br/falabr) ou do WhatsApp (84) 3232-1219 (canal disponível apenas mensagens nos dias úteis de 8h às 14h),



O Detran explica que os motoristas devem se atentar e somente fazer o pagamento dos débitos do veículo mediante a emissão dos boletos nos canais oficiais do Detran, por meio do Site (www.detran.rn.gov.br) ou do Portal de Serviços (portal.detran.rn.gov.br). O Detran reforça ainda que o órgão não envia boletos e guias de pagamento por e-mail ou mensagens de Whatsapp e somente os canais oficiais do órgão podem ser acessados para consulta de informações dos veículos.



“Nossa orientação é que as pessoas não façam pesquisa em buscadores, digitem o endereço correto do Portal de Serviços ou Site do Detran e confiram, pois os criminosos costumam colocar símbolos ou palavras diferentes nas versões falsas”, explica o Chefe de Gabinete do Detran, Osmar Paiva.



O chefe de Gabinete do Detran dá outras orientações para o cidadão se precaver. “Em caso de dúvida, sempre se informe pelos canais oficiais e evite buscar informações em sites desconhecidos. As pessoas não devem clicar em links recebidos em aplicativos de mensagens, redes sociais ou e-mail, pois o Detran não envia este tipo de comunicado, bem como não mandamos comunicação impressa via Correios”, orienta Osmar Paiva.



O Detran-RN informa que, por medida de segurança, os usuários precisam fazer um cadastro no Portal de Serviços do órgão (https://portal.detran.rn.gov.br) e, somente em posse de login e senha, podem acessar o botão “Veículo”, na opção "Meus Veículos”. Nesse espaço, o proprietário terá todas as informações e boletos do seu veículo.



Outra possibilidade de verificar os dados e listagem de débitos é acessar o site do Detran (www.detran.rn.gov.br), clicar no botão “Veículos”, informar Placa e Renavam e na aba “Listagem de Débitos Externos”, selecionar o débito desejado para gerar a guia.



O pagamento das taxas do veículo pode ser feito com o boleto bancário ou por meio de Pix, com o QRCode. Na hora de pagar, é possível escolher a opção por Pix, por guia de pagamento pelo Banco do Brasil, pela Caixa ou por Boleto.



O Calendário de pagamento do Licenciamento 2024 abrange as taxas de Licenciamento, IPVA e Bombeiros e tem início no dia 08 de fevereiro, para os veículos com placas de final 1 ou 2, e segue tabela para as demais terminações. Confira o Calendário de Licenciamento 2024.