MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Em visita a

construção de três UBS e três Caps, em Mossoró, senadora Zenaide Maia

elogia prefeito de Mossoró por investir em saúde primária

Mil alunos da primeira turma do Jovem do Futuro recebem certificado em festa memorável no Requinte Buffet

Colação de grau entrega diplomas e carteiras de registro profissional a formandos de Medicina

Secretaria de Agricultura se aproxima de 200 outorgas de água entregues na zona rural de Mossoró

Feirão da Empregabilidade vai ofertar 888 vagas de empregos no próximo dia 6 na Estação das Artes, em Mossoró

Moradoras

da Pousada das Termas se revoltam com decisão do Tribunal de Justiça do

Estado em anular sentença que obrigava granja se afastar de onde moram

UFERSA forma 8 e UERN 25 novos médicos em Mossoró-RN

ESTADO

Centro

de testagem de máquinas agrícolas será inaugurado nesta sexta-feira

(02), em Apodi, com a presença da governadora, ministro do MDA e

representantes do Governo Chinês

Governadora e Ministro Paulo

Teixeira, do MDA, vão visitar, também, a Maísa e Agrícola Famosa, maior

produtora de melão do mundo.

Carnaval 2024 movimentará mais de R$ 500 milhões no RN, projeta Fecomércio

POLÍCIA

Preso de justiça é assassinado com cerca de 20 tiros em Caraúbas

RN é o estado que mais reduziu o número de crimes contra a vida em 2023

Advogado está entre os presos no combate ao tráfico de drogas em Natal

NACIONAL

Em ano eleitoral, Moraes defende regulamentação das redes sociais em discurso de abertura dos trabalhos do TSE

Controle de fake news com inteligência artificial é um dos desafios do TSE para as eleições 2024

Tribunal

Eleitoral do Paraná antecipa julgamento de senador Sérgio Moro; TSE

aprova lista tríplice de juízes para julgamento do ex-juiz

Dias

Toffoli suspende multa bilionária da Odebrecht aplicada pelo ex-juiz

hoje Senador Sérgio Moro na Lava Jato e abre oficialmente porteira para

novas anulações

ENTREVISTA

Hoje vamos conversar com o advogado

Fabrício, que defende os interesses dos moradores da Pousada das Termas

no processo contra a Grande Ave Forte. Este processo havia tido uma

sentença em 2020, para que a granja retirasse seu galinheiro da área

urbana, pois estava e está causando superpopulação de moscas nas casas e

condomínios próximos. Passado o prazo de 3 anos, a Granja Ave Forte não

saiu e conseguiu, que o Tribunal de Justiça anulasse a sentença. Também

vamos conversar com o subtenente PM Almeida, que mora no Pousada das

Termas, para saber como se encontra a situação atual e o que os

moradores esperam de agora em diante, com o processo voltando novamente a

fase de juntada de provas.