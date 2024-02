PMM forma a primeira turma do programa “Jovem do Futuro”. A solenidade foi realizada na noite desta quinta-feira (1º), no Requinte Buffet. Os 1000 jovens que participaram da capacitação, oferecida pela Prefeitura de Mossoró, em parceria com a Uern e o Senai, receberam o certificado de conclusão, que atesta a qualificação destes para ingressar no mercado de trabalho.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realizou a formatura da primeira turma do programa “Jovem do Futuro”. A solenidade foi realizada na noite desta quinta-feira (1º), no Requinte Buffet.

O programa, que busca proporcionar formação cidadã aos jovens da cidade, por meio de aulas, palestras, seminários e oficinas, conta com a parceria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e do Senai.

Os estudantes selecionados para a primeira turma participaram das atividades no ano de 2023. Eles contaram com uma bolsa no valor de R$ 300, durante 4 meses, para auxiliar no desenvolvimento das atividades, bem como na sua locomoção.

Além do prefeitura Allyson Bezerra e do secretário da Assistência Social, Erison Natécio, a solenidade desta quinta contou com a participação de autoridades municipais e representantes das instituições parceiras, como o presidente da Câmara, Lawrence Amorim, a reitora da UERN, Sicília Maia, e o diretor do Senai Mossoró, Emery Costa Jr..

Ao final do evento, os 1000 jovens que participaram da capacitação receberam o certificado de conclusão, que atesta a qualificação destes para ingressar no mercado de trabalho.

A PMM já abriu a inscrição para ingresso na segunda turma do programa. De acordo com o prefeito Allyson Bezerra, o objetivo é oferecer um maior número de vagas a cada ano.