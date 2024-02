Redimensionar e compactar vídeos nunca foi tão fácil com o CapCut. Aprenda agora!

O CapCut Online é um serviço com ferramentas de edição de imagem e vídeo úteis para as mais diversas tarefas. Duas delas, sobre as quais vamos falar, são o redimensionamento e a compactação.

Quando falamos sobre o tamanho de arquivos digitais, é bem fácil ficar confuso com os termos. Para quem não faz parte da área ou não costuma lidar com o âmbito no cotidiano, “KB”, “MB” e “GB” são apenas letras. Na prática, porém, essas letras têm aplicações bastante distintas no espaço online.

Pegando o exemplo dos termos mencionados acima, todos são unidades de medida que se referem ao tamanho de arquivos digitais. Mil “KB” formam um “MB” e mil “MB” formam um “GB”. E isso continua nos dois extremos, com unidades menores e maiores em todos os tipos de dados digitais.

A partir disso, chegamos à compressão, o ato de pegar um arquivo e diminuir o seu tamanho. Isso pode ocorrer de várias maneiras, geralmente com a perda de qualidade do material original. Felizmente, o CapCut Online permite compactar e redimensionar arquivos mantendo a qualidade.

O que é a ferramenta de redimensionar vídeos do CapCut Online?

A ferramenta de redimensionar vídeo online do CapCut é muito simples, mas para explicá-la é preciso que saiba o que são dimensões. Basicamente, trata-se das proporções de um vídeo, a sua altura e largura. Quando falamos que um vídeo tem 800x600, por exemplo, isso se refere às suas dimensões.

Ao redimensionar um vídeo, o que o CapCut Online faz é modificar esses parâmetros sem deformar a imagem. Isso pode ser feito, por exemplo, para que um material gravado na horizontal fique mais adequado para uma plataforma como o Instagram. Perder qualidade não é algo que sempre ocorre.

Além disso, o redimensionamento do CapCut Online conta com recursos como adição de fundos, desfoque do background e utilização de templates comuns para as redes sociais. E o melhor de tudo é que você pode conferir os resultados antes de exportar, garantindo que o vídeo esteja como precisa.





O que é a ferramenta de compactar vídeos do CapCut Online?

Apesar de servirem a propósitos similares na diminuição do tamanho de um vídeo, a ferramenta de redimensionar e o compressor de vídeo do CapCut Online são coisas distintas. Nesse segundo, nós falamos sobre a diminuição do tamanho dos dados, os KB e MB que citamos na introdução.

A compressão é uma tarefa “invisível”, onde a diminuição do tamanho não vem associada a mudanças nas proporções ou até mesmo na qualidade.

O recurso de compactar vídeos do CapCut Online é inteligente e analisa cada vídeo individualmente, considerando seus elementos para entregar os resultados mais naturais possíveis. Além disso, o recurso é altamente customizável, de modo que o vídeo final está sujeito ao que você escolher!

Como redimensionar e compactar vídeos com o CapCut Online?

Explicadas o que são as ferramentas de compactar e redimensionar vídeos do CapCut Online, agora vamos explicar como você pode fazer isso. Por se tratar de um editor de vídeo online, não é preciso baixar e instalar programas, bastando o acesso ao site. Além disso, todos os recursos são gratuitos.

Acesse o site

Quando falamos sobre redimensionamento e compressão, as duas ferramentas estão em lugares distintos, mas ambas pedem que acesse o site do CapCut Online. Da mesma forma, é preciso criar uma conta durante a primeira visita, cujos dados usará para momentos posteriores em que o visite.

Apesar de pedir um cadastro, o CapCut Online não é um serviço pago, o que significa que não existe um sistema de assinatura e o site não pede informações como cartão de crédito. Além disso, a sua conta na plataforma serve para salvar algumas configurações, como os arquivos enviados para edição.





O redimensionamento

A ferramenta de redimensionamento está logo na página inicial. Vá até “ferramentas mágicas”, depois “para vídeos” e então “redimensionar vídeo”. Ao clicar nessa opção, uma nova página será carregada, onde deverá enviar o arquivo que deseja redimensionar. O vídeo deve estar em suas mãos, ok?

Ao enviá-lo, você deverá escolher uma dentre as opções de redimensionamento, as quais seguem os padrões mais profissionais, de acordo com usos comuns na internet. Ao fim, basta clicar em “exportar” e aguardar que o processo seja finalizado. Mesmo arquivos grandes levam somente alguns poucos minutos.





A conversão

A ferramenta de conversão é uma essencial ao sucesso da produção de vídeos, e uma que o CapCut Online traz em uma parte diferente do site. Na página inicial, você deverá clicar em “novo” e aguardar uma nova janela ser carregada. A linha do tempo mostrada será vazia, mas você deve enviar o vídeo.

Feito isso, clique em “exportar”, de maneira similar ao que fez no item anterior. As configurações exibidas nesta etapa são os parâmetros para a sua conversão. Quanto maior a resolução e a qualidade, maior o tamanho do arquivo, tudo bem? Assim que estiver certo das escolhas, clique em exportar!

É importante notar que as múltiplas configurações para o redimensionamento e a compactação de vídeos no CapCut Online geram resultados distintos. Isto é: conforme suas escolhas, o resultado final terá um tamanho e qualidade maior ou menor. Tudo depende dos objetivos individuais de cada um.

Em todos os casos, as ferramentas do CapCut Online são intuitivas mesmo para quem não entende sobre tamanho de arquivos. Seguindo as explicações acima e “fuçando” nos recursos disponíveis, você rapidamente compreenderá como os processos funcionam e terá vídeos otimizados de qualidade!