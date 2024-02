MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

POLÍCIA

Suspeito preso confessa que matou Carlos Jubileu porque o confundiu com um desafeto; polícia procura o piloto da moto

MOSSORÓ

Ao convidar para participar dos concursos da Educação da Prefeitura de Mossoró, Prefeito Allyson Bezerra lembra que o salário inicial do professor é R$ 5.538,00, o que é bem acima do piso nacional que é de R$ 4.580,00; O prazo final das inscrições é dia 19 de fevereiro e a prova será aplicada no dia 7 abril; Serão 112 vagas para contratação imediata

Já o concurso da Assistência Social, as inscrições vão até o dia 19 de fevereiro e data da prova será dia 31 de março. Serão ofertadas 55 vagas.

Prazo de inscrições do Concurso da Saúde é prorrogado até 19 de fevereiro e a prova está mantido para o dia 10 de março; 330 vagas para contratação imediata e cadastro de reservas de 1.500 vagas

Prefeito Allyson Bezerra propõe que a Câmara aprove mais um reajuste de 3,62% para os professores de Mossoró-RN, chegando a 37,29% de 2021 aos dias atuais

Período de Matrículas para alunos novatos com deficiência na rede municipal de ensino começam nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024

ESTADO

Em mensagem do Executivo à Assembléia Legislativa, governadora Fátima Bezerra destaca que vai investir R$ 427 milhões da recuperação de estradas, investimentos em educação e segurança, assim como voltou a falar na duplicação da BR 304

Inmet emite alerta de baixa umidade para as regiões Oeste e Central do RN

ENTREVISTA

Vamos conversar nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, com o vereador Aislan Marckuty, que é também presidente do Polo de Agricultura Sustentável do Oeste Potiguar, região que engloba, Além de Mossoró, outros 11 municípios compostos por terras boas, água abundante no subsolo e ótima insolação para produção da fruticultura irrigada e ou sequeiro.

Morando na Maísa há 32 anos, Aislan Marckuty, que é Técnico Agrícola, assistiu o projeto Maísa se transformar em assentamento, dividido numa vila Central cercada por 11 assentamentos rurais há cerca de 20 anos.

Semana passada, como presidente do Polo, levou uma lista de pedidos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em Brasília, e neste final de semana, Ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, esteve na Maísa e anunciou que até o final do ano espera que todos os colonos já estejam com os títulos de suas terras.