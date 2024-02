Secretarias de Serra do Mel dialogam com moradores da Vila Ceará. Na semana passada, os moradores da Vila Ceará participaram de um importante encontro, realizado na escola local. Na pauta, temas relevantes para a qualidade de vida dos moradores foram discutidos. Os principais pontos abordados incluíram o abastecimento de água, questões ambientais, atendimento na área da saúde, investimentos em infraestrutura e a gestão da coleta de lixo.

A Prefeitura de Serra do Mel continua seu compromisso com a transparência e o diálogo com os cidadãos, promovendo reuniões informativas e ouvindo as demandas da comunidade.

Na semana passada, os moradores da Vila Ceará participaram desse importante encontro, realizado na escola local. Na pauta, temas relevantes para a qualidade de vida dos moradores foram discutidos.

Os principais pontos abordados incluíram o abastecimento de água, questões ambientais, atendimento na área da saúde, investimentos em infraestrutura e a gestão da coleta de lixo.

Os representantes das secretarias de Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Infraestrutura estiveram presentes para levar informações e ouvir as demandas dos moradores.

Jairton Azevedo, secretário de Recursos Hídricos, Izaura Veras, secretária de Turismo e Meio Ambiente, e Iranilson Lopes, responsável pela pasta da Infraestrutura, compartilharam detalhes sobre as ações em andamento e projetos futuros.

"A reunião foi uma oportunidade valiosa para fortalecer os laços entre a administração municipal e a comunidade, além de possibilitar uma troca construtiva de ideias e sugestões para melhorias em diversos aspectos da vida cotidiana dos moradores da Vila Ceará”, destacou Jairton Azevedo.

Ele reforçou para os moradores que o prefeito Josivan Bibiano mantém o compromisso em promover uma gestão participativa e transparente, colocando-se à disposição para atender às necessidades da população e buscar soluções em conjunto para o desenvolvimento sustentável do município.