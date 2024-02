MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

Aprovados no resultado preliminar da 2ª edição do "Jovem do Futuro” devem entregar documentação no período de 5 a 29 de fevereiro

Prefeito Allyson Bezerra amplia prazo de inscrição para concurso da saúde até 19 de fevereiro e anuncia editais dos concursos da Procuradoria e Fazenda para após o Carnaval

“Pretendo sair daqui empregada”, diz candidata no 2º Feirão da Empregabilidade de Mossoró, que ofertou 888 vagas de trabalho nesta terça-feira, na Estação das Arges

Deputada Estadual Isolda Dantas informa que o DNIT vai iniciar a construção de passarelas no complexo viário das Abolições ainda este mês

Poço 21 passa por manutenção e deixa 5 bairros sem abastecimento em Mossoró-RN.

Rede municipal de ensino mais do que dobra número de aprovados no IFs e prefeito Allyson Bezerra convoca ex-secretária Hubeônia Alencar para festejar “semente plantada”

Equipes de limpeza estão desobstruindo canais de águas das chuvas no Redenção, Santa Delmira e Abolição IV; Medida é para evitar que a água entre nas casas no período de inverno

ESTADO

RN já tem mais de 31 mil inscritos no Concurso Nacional Unificados; provas serão realizadas em 4 municípios do estado

Governo atende pedido da prefeita Cinthia e inicia tapa-buracos na RN 012 em Grossos

Governadora Fátima apresenta projeto do Porto Industria Verde a grupo Suiço, que já administram dois grandes portos no Brasil

Com recursos de emenda de Isolda, produtores de algodão agroecológico de São José do Campestre recebe kit de mecanização, composto por 2 pulverizadores, duas roçadeiras, um tratorito com carroça e duas plantadeiras

POLÍCIA

Governadora entrega mais veículos para reforçar a segurança do Rio Grande do Norte

Flanelinha condenado por estuprar a irmã de criação é preso em Mossoró

Polícia Civil prende quadrilha que assaltou IERN de Umarizal-RN

Procurado por crimes de feminicídio e homicídio é preso na zona rural de Mossoró