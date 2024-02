”Vai ser maior”: Bloco Alô Frida sai hoje na Avenida Rio Branco em Mossoró

Está é 10ª edição do Alô Frida que virou tradição, saindo sempre nas quintas feiras que antecedem o carnaval. Além de realizar o primeiro encontro de bonecas e bonecos gigantes do carnaval mossoroense, a troça de frevo será maior. A concentração será no Boteco do China, na praça de convivência, a partir das 19h, e vai circular com a troça Pode Inté For, Cabocla de Jurema, finalizando com show da cantora Renata Falcão.

O bloco feminista Alô Frida, de Mossoró, sairá hoje, a partir das 19h, na praça de convivência. Com mais de 30 músicos fazendo frevo no chão da avenida e um encontro de bonecas gigantes, o bloco tem expectativa de alcançar um público ainda maior que o ano passado, quase 3 mil pessoas.



Está é 10ª edição do Alô Frida que virou tradição, saindo sempre nas quintas feiras que antecedem o carnaval. Além de realizar o primeiro encontro de bonecas e bonecos gigantes do carnaval mossoroense, a troça de frevo será maior: “serão mais de 30 músicos, nunca fizemos com tanta gente. Ano passado foi bom demais, e esse ano, pelo feedback do povo, a gente deseja e acredita que vai ser maior!” diz Pluvia Oliveira, militante da Marcha Mundial das Mulheres e da organização do bloco.



Para o encontro de bonecas, Maria Espaia Brasa do bairro Santo Antônio; Mamãe Dolores da Baixinha; a La Ursa LGBTI+ e também o Sapo da Lagoa do Mato; e até Paulo Freire do Sinte confirmaram presença.



A concentração será no Boteco do China, na praça de convivência, e vai circular com a troça Pode Inté For, Cabocla de Jurema, finalizando com show da cantora Renata Falcão.



O bloco é gratuito e aberto ao público geral graças a apoios importantes como a Potigás via edital “Natural como fazer o bem”; Governo do RN, Secretaria de Cultura RN e Fundação José Augusto através da Lei Câmara Cascudo; da deputada estadual Isolda Dantas; Pluvia Oliveira⁩; Centro Feminista 8 de Março; Marcha Mundial das Mulheres; Monxorós e Boteco do China.



Não tem mais camiseta pra comprar, mas quem quiser pode chegar