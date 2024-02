Mossoró Cidade Educação: Climatização chega a trigésima unidade de educação municipal

Na Escola Municipal Raimundo Fernandes, localizada no bairro Santo Antônio, foram instaladas mais de 20 centrais de ar, distribuídas em oito salas de aula, supervisão, direção, biblioteca e sala dos professores. A nova realidade beneficiará mais de 400 alunos e servidores da unidade, uma das maiores da Rede Municipal, oferecendo à comunidade turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Além da climatização, que já alcança mais de 30 escolas e UEIs, a Prefeitura de Mossoró também tem revitalizado, com investimentos do programa “Mossoró Realiza”, unidades de ensino, nas zonas urbana e rural, e promoverá a ampliação de salas de aula em pelo menos seis equipamentos educacionais ainda em 2024.

A Prefeitura de Mossoró prepara o início do ano letivo de 2024 dando sequência às melhorias que estão sendo implantadas nas unidades de ensino da Rede Municipal, por meio do programa “Mossoró Cidade Educação”. Os avanços contemplam, por exemplo, a climatização de escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs).



Na Escola Municipal Raimundo Fernandes, localizada no bairro Santo Antônio, foram instaladas mais de 20 centrais de ar, distribuídas em oito salas de aula, supervisão, direção, biblioteca e sala dos professores. A nova realidade beneficiará mais de 400 alunos e servidores da unidade, uma das maiores da Rede Municipal, oferecendo à comunidade turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

“Pais, alunos, professores, funcionários da escola. Todos estão muito felizes com a climatização da Escola Municipal Raimundo Fernandes. É um sonho que se torna realidade. Um novo momento para a nossa unidade, que já se prepara para o início das aulas, em 4 de março. Importante lembrar que também celebramos outros avanços, como o novo mobiliário, novos eletrodomésticos, fardamento, distribuição de kits escolares, conquistas viabilizadas através do programa ‘Mossoró Cidade Educação’”, frisou a diretora Márcia Fernandes.



Além da climatização, que já alcança mais de 30 escolas e UEIs, a Prefeitura de Mossoró também tem revitalizado, com investimentos do programa “Mossoró Realiza”, unidades de ensino, nas zonas urbana e rural, e promoverá a ampliação de salas de aula em pelo menos seis equipamentos educacionais ainda em 2024.