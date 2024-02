Prefeito Allyson receberá novo bispo Dom Francisco Sales no Palácio da Resistência dia 17

O convite para recepção no Palácio da Resistência é uma demonstração de boas vindas do Município ao novo bispo da cidade, que será empossado no próximo no dia 17. "Preparamos uma acolhida especial para receber Dom Francisco aqui no Palácio da Resistência, local importante da história da nossa cidade. São as boas vindas do povo de Mossoró", afirmou Allyson. A programação de posse começará no dia 16 de fevereiro com missa de despedida na cidade de Uiraúna, na Paraíba, e a acolhida na Paróquia de Luís Gomes.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, convidou o novo bispo da Diocese de Mossoró Dom Francisco de Sales Alencar Batista para visita no dia 17 de fevereiro ao Palácio da Resistência, sede do Poder Executivo Municipal. Dom Mariano Manzana e o Vigário Geral da Diocese Padre Flávio Forte também participarão do encontro.



De acordo com a Diocese de Mossoró, a expectativa é de participação de mais de 20 bispos na cerimônia e 150 padres. Dom Francisco é presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB. Autoridades, convidados, imprensa e fiéis de várias cidades e de Mossoró.



