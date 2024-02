"Retorno Triunfal com Arrastão de 60 Mil Pessoas", informa prefeitura de Tibau

Após um hiato de quatro anos, o Carnaval de Tibau-RN retornou em grande estilo, atraindo uma multidão histórica de 60 mil pessoas para o arrastão deste sábado.

Sob a liderança de Zé Cantor, os foliões percorreram 2km em um percurso nostálgico que remete aos antigos carnavais da cidade, reavivando tradições e criando novas memórias.

Este evento, organizado pela Prefeitura Municipal de Tibau, não apenas marca a retomada das festividades carnavalescas na cidade, mas também se destaca como um dos maiores e mais emblemáticos sábados de Carnaval da história de Tibau.

A infraestrutura de logística, segurança e hospitalidade, planejada pela Prefeitura, funcionou plenamente, garantindo que todos os participantes pudessem desfrutar do evento com a máxima segurança e conforto.



A Prefeitura de Tibau expressa sua gratidão à comunidade local e aos visitantes por participarem com tanto entusiasmo, fazendo deste Carnaval um momento inesquecível.

Tibau

A cidade praia de Tibau fica distante 40 km de Mossoró. Tem cerca de 5 mil habitantes e neste período do ano, chega a receber, segundo a Prefeitura, até 100 mil habitantes, de todo o Oeste do Rio Grande do Norte e até de outros estados.

Para receber 20 vezes o seu número de habitantes, a Prefeitura Municipal precisa investir, por meio de parcerias, em segurança, saúde, limpeza pública, entre outros serviços. A CAERN tem que ampliar em até 10 ou 20 vezes a carga de água no sistema, bem como a COSERN deve aumentar a carga de energia na rede.