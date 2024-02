População pede que autoridades recolham cão que está atacando pessoas na entrada do HRTM

População pede que autoridades recolham cão que está atacando as pessoas na entrada do HRTM. Segundo fontes ouvidas pelo Mossoró Hoje, somente nesta quinta-feira (15), três pessoas foram atacadas pelo animal. Trata-se de um cão de médio para grande porte, de cor branca e sem raça definida. O animal está vivendo nas proximidades da entrada do pronto socorro. Quem se aproxima do local em busca de atendimento é atacado por ele. Os servidores pedem ajuda das autoridades para recolher o animal a fim de evitar novos ataques, além de evitar que alguém faça algum mal ao cão.