MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 20/02/2024

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

FUGA DOS PENITENCIÁRIA FEDERAL



Tatu e Martelo teriam sido resgatados domingo da região da Serra Mossoró

Buscas chegam ao sétimo dia alcançado a um perímetro de 4km de uma região com muitos assentamentos e fazendas da agricultura irrigada

Ministro Lewandowski autoriza reforço de mais 100 homens da Força Nacional para apoiar as buscas aos fugitivos e garantir a segurança no Perímetro do Penitenciária Federal de Mossoró

Projeto de Lei proposto Por Styvenson Valentin em 2019 prevê criminalizar fuga de presídios no Brasil

MOSSORÓ

Prefeito Allyson Bezerra destacará investimentos na estrutura de Mossoró durante o ano de 2023 em leitura da mensagem do Executivo na Câmara Municipal nesta terça-feira; Nesta mesma ocasião, o gestor fará uma previsão do trabalho que vai realizar em 2024

Começa vacinação contra a DENGUE em Mossoró; Saiba como e onde buscar a vacina acessando o PORTAL MOSSORO HOJE

Trabalho de limpeza das ruas de Mossoró passa a contar com um caminhão varredor; trabalho mecanizado é mais dinâmico, avalia Secretaria de Serviços Urbanos

ESTADO

Ministério da saúde habilita 97 novas equipes multiprofissionais em 63 municípios do RN

“Foram mais de 3.200 policiais, num investimento superior a R$ 5 milhões”, diz Francisco do PT sobre investimentos no carnaval do RN

POLÍCIA

Júri condena acusado de tentar matar a companheira a 7 anos e 6 meses no semiaberto, na abertura das sessões do Tribunal do Júri Popular em 2024

No segundo dia de Tribunal do Júri Popular, senta no banco dos réus acusado de assassinato no ano de 2021 em governador Dix Sept Rosado

Polícia de Umarizal prende suspeito de executar membros de facção rival no município

