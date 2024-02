Turismo internacional no RN prevê alta de 46% no primeiro trimestre de 2024 . A informação é da Forwardkeys, plataforma especializada em análise de dados de viagens aéreas. A empresa prevê um aumento geral de 21% nas chegadas de turistas internacionais ao Brasil nos primeiros três meses deste ano, em comparação com o mesmo período em 2023. A diretora de Promoção Turística da Emprotur-RN, Nayara Santana, expressou otimismo em relação a esses números, destacando o comprometimento contínuo do estado em promover suas belezas naturais e atrativos turísticos.

O turismo internacional do Rio Grande do Norte (RN) tem uma expectativa de aumento de 46% só no primeiro trimestre de 2024, de acordo com a análise da ForwardKeys, plataforma espanhola especializada em dados de viagens aéreas.

A empresa prevê um aumento geral de 21% nas chegadas de turistas internacionais ao Brasil nos primeiros três meses deste ano, em comparação com o mesmo período em 2023.

Os dados fornecidos pela ForwardKeys, uma plataforma reconhecida internacionalmente, são amplamente utilizados por instituições renomadas como a Organização Mundial do Turismo (OMT), o World Travel Tourism & Council (WTTC) e países como Alemanha, Inglaterra e Portugal.

A Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur-RN), foi pioneira na contratação da plataforma no Brasil, e utiliza por meio de seu Setor de Inteligência, a plataforma para análise de dados do turismo no estado.

Segundo a FowardKeys, Santa Catarina lidera a projeção de chegadas internacionais, com um aumento de 53% nos três primeiros meses de 2024.

Na sequência, o Rio Grande do Norte destaca-se com uma alta de 46%, seguido por São Paulo (25%), Rio de Janeiro (23%), Minas Gerais (18%), Alagoas (15%), Pernambuco (14%), Ceará (11%), Paraná (9%), e Bahia (4%).

A plataforma mostra que as viagens da América do Sul para o Brasil estão registrando um crescimento de 23%. Além disso, as chegadas provenientes da União Europeia e do Reino Unido apresentam um aumento significativo de 21%, enquanto as dos Estados Unidos acumulam uma expansão de 15%.

A diretora de Promoção Turística da Emprotur-RN, Nayara Santana, expressou otimismo em relação a esses números, destacando o comprometimento contínuo do estado em promover suas belezas naturais e atrativos turísticos.

"Estamos entusiasmados com o potencial crescimento do turismo internacional no Rio Grande do Norte. Esses números refletem não apenas a recuperação do setor, mas também o resultado de ações realizadas pelo estado para fortalecer a imagem do destino em diferentes mercados”, afirmou.